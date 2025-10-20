Tras revelarse que un cachorro de león ingresó a una fiesta privada en Polanco, CDMX, han identificado al responsable, quien es un ciudadano turco.

Sinan Tuna, ciudadano turco fue quien ingresó al cachorro de león en la fiesta de Polanco

En redes sociales se difundió el momento en el que un cachorro de león ingresó a una fiesta en Polanco, en donde se presentó el DJ Luciano Scalioni; las imágenes virales causaron críticas entre los usuarios y ahora ya se reveló al responsable: Sinan Tuna, ciudadano turco.

El video fue difundido por el propio DJ, asegurando que “ su amiga Gabrielle Kennedy ” había traído consigo a su cachorro de león, algo que causó indignación aunque el músico brasileño aseguró que no era parte de trata o tráfico ilegal de animales; también dijo que podían tramitarse permisos para “felinos grandes”.

Sinan Tuna es el ciudadano turco que sería el duelo del cachorro de león que ingresó a una fiesta de Polanco (@sinatunaofficial / Instagram )

No obstante, en redes sociales se reveló la foto de Sinan Tuna, un empresario turco quien está cargando al cachorro de león en la fiesta de Polanco, y a quien han señalado es el dueño del felino.

De acuerdo con la información que circula en las redes sociales, Sinan Tuna es un ciudadano turco que viajó a México para asistir a los eventos de la Fórmula 1, pero que causó polémica al aparecer en la fiesta privada de Polanco con el cachorro de León.

Las imágenes fueron compartidas en la cuenta de Instagram de Sinan Tuna @sinatunaofficial y luego eliminadas; en ellas se veía como estaba posando con el cachorro de león, al que se apunta es su mascota.