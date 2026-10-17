La cantante Yuri conquistó a más de 8 mil personas durante el tercer concierto de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, en Toluca, Estado de México, con su gira Icónica Recargado, un espectáculo que combinó vestuarios, escenografías, tecnología y los éxitos que han marcado su trayectoria.

Pese a la lluvia, la intérprete veracruzana convirtió la noche del 16 de octubre en una fiesta musical que reunió a familias y visitantes en la capital mexiquense. Durante la presentación, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, y la presidenta del DIF municipal, Rocío Pegueros, entregaron un reconocimiento a la artista por su participación en el festival.

Con este concierto, la Feria del Alfeñique 2026 acumuló alrededor de 173 mil asistentes en sus primeras tres presentaciones musicales, de acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno municipal.

Yuri conquista Toluca con su gira Icónica Recargado (cortesía )

Yuri interpreta sus grandes éxitos en Toluca

La presentación comenzó con los temas Este amor ya no se toca y Déjala. A lo largo del espectáculo, Yuri recorrió distintas etapas de su carrera con canciones como Dame un beso, Esperanzas, Hombres al borde de un ataque de celos, El espejo, Detrás de mi ventana, Maldita primavera, Cuando baja la marea, Es ella más que yo, Yo te pido amor, Qué te pasa, Tiempos mejores y El apagón.

El concierto también incluyó un tributo a grandes intérpretes de la música de los años ochenta. El buen humor, el despliegue escénico y la interpretación de sus canciones hicieron que el público acompañara a la cantante durante la velada.

El reconocimiento entregado por Ricardo Moreno y Rocío Pegueros destacó la participación de la artista en el festival, así como una trayectoria caracterizada por su potencia vocal, carisma y capacidad para mantenerse vigente entre distintas generaciones.

Yuri conquista Toluca con su gira Icónica Recargado (cortesía )

Feria del Alfeñique suma 173 mil espectadores en tres conciertos

De acuerdo con el balance municipal, las presentaciones de Caifanes, La Adictiva y Yuri reunieron a más de 120 mil, 45 mil y 8 mil asistentes, respectivamente. Estas cifras suman más de 173 mil espectadores en los primeros tres grandes conciertos de la edición 2026.

Antes de la presentación de Yuri, la banda internacional Legado ofreció un tributo a México con canciones de Timbiriche, Gloria Trevi, Luis Miguel y Selena. También participó Mario Girón, ganador de La Academia 2024, quien interpretó temas inéditos y rindió homenaje a José José con canciones como El triste.

La programación de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 continuará con conciertos para distintos públicos. Entre las presentaciones anunciadas se encuentran:

17 de octubre: Los Ángeles Azules.

18 de octubre: 31 Minutos.

22 de octubre: Santa Fe Klan.

23 de octubre: Haragán y Cía.

25 de octubre: Liran Roll.

El festival mantiene así su agenda de espectáculos musicales en Toluca, con propuestas para diferentes gustos y edades.