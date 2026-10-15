De acuerdo con el Gobierno Municipal de Toluca a cargo de Ricardo Moreno, más de 120 mil personas asistieron al concierto de Caifanes, con el que arrancaron los espectáculos estelares de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 en las inmediaciones del Mercado Juárez.

La presentación superó el récord de asistencia registrado en la edición 2025 y reunió a familias y visitantes que corearon los principales éxitos de la banda mexicana de rock.

Caifanes reúne a más de 120 mil personas (cortesía)

La expectativa comenzó desde un día antes, cuando seguidores de Caifanes llegaron al recinto para conseguir un lugar. La convocatoria fue tal que algunas personas no lograron ingresar al espacio del concierto.

Caifanes hace cantar a más de 120 mil personas en Toluca

La presentación comenzó con “Y caíste” y continuó con temas emblemáticos como “Detrás de ti”, “Aviéntame”, “Antes de que nos olviden”, “La célula que explota”, “Afuera”, “Viento” y “La negra Tomasa”.

Durante más de una hora, personas de distintas generaciones cantaron y bailaron al ritmo de la agrupación, en una velada marcada por aplausos, luces y la participación del público. El vocalista Saúl Hernández también dedicó unas palabras a la ciudad durante el espectáculo.

Caifanes reúne a más de 120 mil personas (cortesía)

Donde naces pertenece tu alma y yo nací aquí en Toluca. Saúl Hernández, vocalista de Caifanes

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, estuvo presente durante el concierto, como parte de las actividades culturales que el gobierno municipal organiza para acercar espectáculos artísticos a las familias toluqueñas y visitantes.

¿Quién se presenta en la Feria del Alfeñique este 15 de octubre?

Después de la convocatoria registrada con Caifanes, la programación de la Feria del Alfeñique 2026 continuará este jueves 15 de octubre con la presentación de La Adictiva.

El concierto está programado para las 21:00 horas en la explanada del Mercado Juárez, donde se espera la asistencia de seguidores de la banda.

Caifanes reúne a más de 120 mil personas (cortesía)

El alcalde Ricardo Moreno invitó a la población a continuar disfrutando de las actividades de la feria con ánimo y responsabilidad, en una celebración que reúne distintas expresiones artísticas y culturales en la capital del Estado de México.