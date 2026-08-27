El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, presentó la cartelera oficial de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, la cual contará con una oferta musical encabezada por agrupaciones como Caifanes, La Adictiva, 31 Minutos y La Sonora Santanera.

El festival concentrará más de mil 200 actividades culturales del 3 de octubre al 2 de noviembre. La iniciativa forma parte de la agenda municipal orientada a fortalecer la sana convivencia, incentivar el turismo y consolidar a la capital mexiquense como una referencia artística a nivel nacional e internacional.

Artistas y fechas de la cartelera estelar en Toluca

Durante la conferencia La Toluqueña, las autoridades locales detallaron el calendario de presentaciones gratuitas para la comunidad. Los conciertos arrancarán el 14 de octubre con Caifanes, seguidos por La Adictiva el 15, Yuri el 16, Los Ángeles Azules el 17 y el espectáculo infantil 31 Minutos el 18 de octubre.

La programación continuará la siguiente semana con la presentación de Santa Fe Klan el 22 de octubre, El Haragán y Compañía el 23, Liran’Roll el 25, El Trono de México junto a Alacranes Musical el 29, la Sonora Santanera acompañada por la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) el 30, El Malilla el 31 de octubre y el cierre a cargo de Los Tigres del Norte el 1 de noviembre.

Por su parte, la directora general de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez, afirmó que el gobierno municipal expandió la magnitud del festival bajo el principio de que la cultura y el esparcimiento son derechos fundamentales para el bienestar de las familias toluqueñas.

Ricardo Moreno presenta la Feria del Alfeñique 2026 con más de mil 200 actividades. (Cortesía)

Récords mundiales e intercambio cultural internacional en el Festival del Alfeñique

En esta edición, Toluca buscará romper tres récords mundiales mediante la elaboración del dulce de alfeñique, el pan de muerto y la enchilada más grandes del mundo.

Además, el programa incluirá la exhibición de una pieza monumental proveniente de Saitama, Japón, la cual será intervenida artísticamente sobre la Capilla Exenta para reflejar el intercambio cultural con la ciudad hermana.

Asimismo, la administración municipal anunció la reapertura por 24 horas de las convocatorias locales para proyectos de fotografía, ilustración y artes plásticas, con el propósito de integrar activamente a las y los creadores de la región dentro de la celebración.