Real Betis vs FC Barcelona juegan en la Jornada 9 de LaLiga; el pronóstico es empate. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Real Betis vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga
Real Betis 2-2 FC Barcelona es el pronóstico en el Estadio La Cartuja, como parte en la Jornada 9 de LaLiga.
Pronóstico: Real Betis 2-2 FC Barcelona
Real Betis vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs FC Barcelona, en la Jornada 9 de LaLiga.
Espanyol
- Portero: Álvaro Valles
- Defensas: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García
- Mediocampistas: Marc Roca, Facundo Bernal e Isco Alarcón
- Delanteros: Antony dos Santos, Troy Parrott y Rodrigo Riquelme
FC Barcelona
- Portero: Dominik Livaković
- Defensas: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Alejandro Balde
- Mediocampistas: Rodri, Pedri y Dani Olmo
- Delanteros: Lamine Yamal, Gabriel Jesus y Anthony Gordon
Real Betis vs FC Barcelona: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga
Real Betis vs FC Barcelona juegan a partir de las 10:30 horas el sábado 17 de octubre de 2026.
El partido de la Jornada 9 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.
- Partido: Real Betis vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Cartuja
- Transmisión: SKY Sports