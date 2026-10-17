Real Betis vs FC Barcelona juegan en la Jornada 9 de LaLiga; el pronóstico es empate. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Betis vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga

Real Betis 2-2 FC Barcelona es el pronóstico en el Estadio La Cartuja, como parte en la Jornada 9 de LaLiga.

Pronóstico: Real Betis 2-2 FC Barcelona

Real Betis vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs FC Barcelona, en la Jornada 9 de LaLiga.

Espanyol

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García

Mediocampistas: Marc Roca, Facundo Bernal e Isco Alarcón

Delanteros: Antony dos Santos, Troy Parrott y Rodrigo Riquelme

El FC Barcelona marcha invicto en LaLiga (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

FC Barcelona

Portero: Dominik Livaković

Defensas: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Alejandro Balde

Mediocampistas: Rodri, Pedri y Dani Olmo

Delanteros: Lamine Yamal, Gabriel Jesus y Anthony Gordon

Real Betis vs FC Barcelona: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

Real Betis vs FC Barcelona juegan a partir de las 10:30 horas el sábado 17 de octubre de 2026.

El partido de la Jornada 9 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.