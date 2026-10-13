La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 ofrecerá una noche de rock mexicano con Caifanes, una de las bandas más representativas del género, que se presentará este 14 de octubre, a las 21:00 horas, en el Mercado Juárez de Toluca.

El alcalde Ricardo Moreno invitó a las familias toluqueñas y visitantes a disfrutar de este concierto y de las actividades culturales que forman parte de la celebración, con una programación que acerca la música, las tradiciones y los espectáculos a los espacios públicos de la capital mexiquense.

Caifanes en Toluca: horario y transporte para el concierto del Alfeñique 2026

Durante su presentación, Caifanes interpretará éxitos como La célula que explota, Afuera, Viento y La Negra Tomasa, canciones que han acompañado a sus seguidores durante décadas.

Para facilitar la llegada y salida del recinto, el Gobierno municipal informó que habrá opciones de transporte mediante Alfeñique Bus y ¡Súbale! Hay lugares. Asimismo, hizo un llamado a quienes asistan a los conciertos estelares para que sigan las recomendaciones de seguridad y eviten ingresar con objetos prohibidos.

La programación del miércoles 14 de octubre también incluye actividades culturales y recreativas para distintos públicos.

Caifanes en Toluca: horario y actividades del Alfeñique 2026 (Cortesía)

Alfeñique 2026 tendrá talleres y recorrido de leyendas en Toluca

A las 10:00 horas se impartirá un taller de papel picado; a las 11:00 horas, uno de paletas de chocolate, y a las 12:00 horas, uno de paletas de amaranto, en las bibliotecas Edelmira Nava Arellano y Profra. Laura Beatriz Benavides. Además, habrá un taller de papel picado a las 13:00 horas en el Museo del Alfeñique.

A las 8:00 horas se presentarán relatos tradicionales sobre el origen de esta artesanía en la primaria Carmen Serdán, ubicada en Nueva Oxtotitlán.

Por su parte, la actividad gratuita Haz tu propio grabado y llévalo a casa estará disponible desde las 9:00 horas en el Centro de Servicios al Turista, la Librería Sor Juana Inés de la Cruz, bibliotecas públicas municipales y Casas de Cultura.

Entre las actividades del día también destaca el recorrido de leyendas de Toluca, programado para las 18:00 horas, con visitas a la Capilla Exenta, el exterior del Cosmovitral, la calle Primo de Verdad y la Plaza González Arratia. La salida será desde las Letras de Toluca, en la Plaza Fray Andrés de Castro.

Caifanes en Toluca: horario y actividades del Alfeñique 2026 (Cortesía)

El Gobierno municipal invitó a consultar la cartelera completa y aprovechar las actividades de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que continuará hasta el 2 de noviembre con talleres, conciertos y experiencias para celebrar las tradiciones del Día de Muertos.