Cruz Azul Femenil anunció la destitución de Raúl Gutiérrez como entrenador del equipo celeste.

De acuerdo a comunicado del Cruz Azul Femenil, la decisión se tomó de mutuo acuerdo entre Raúl Gutiérrez y la Dirección Deportiva del club, debido a que consideraron que el contexto actual complicaba el desarrollo del proyecto.

Ambas partes coincidieron en que el contexto actual era complejo para el desarrollo del proyecto, y la mejor alternativa desde el plano deportivo y de gestión era dar paso a un interinato" Cruz Azul Femenil

(@AzulFemenil)

¿Por qué fue destituido el Cruz Azul Femenil?

La destitución de Raúl Gutiérrez ocurre después de la polémica por la asistencia del ex entrenador de Cruz Azul Femenil al festejo del 110 aniversario del Club América.

Esta situación no fue bien recibida por la directica cementera y por la afición cementera, dada la rivalidad que existen entre las instituciones azul y amarilla.

A pesar de que Raúl Gutiérrez se disculpó por ese hechos, no fue suficiente para evitar su salida del equipo femenil de La Máquina.

Gutiérrez dirigió seis partidos en el Apertura 2026, sumando 3 victorias y 3 derrotas, tras entrar como relevo.

¿Quién dirigirá a Cruz Azul Femenil tras la salida de Raúl Gutiérrez?

Cruz Azul Femenil nombró a Joaquín Moreno como entrenador interino para encarar los partidos restantes del Apertura 2026, iniciando con el partido ante Rayadas de Monterrey.

El interinato será encabezado inmediatamente por el profesor Joaquín Moreno. Agradecemos al profesor Raúl Gutiérrez por sus servicios prestados, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos" Cruz Azul Femenil

Cruz Azul Femenil marcha como sexto lugar del Grupo A de la Liga Femenil BBVA con 15 puntos.