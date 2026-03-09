Cámaras de seguridad instaladas al interior de un domicilio particular en Toluca captaron el momento en el que una mujer es amagada y asaltada.

La denunciante, Evelyn Villa, compartió vía redes sociales las imágenes, a la par de hacer un llamado a las autoridades del municipio mexiquense por robo y agresión.

En el video se aprecia cómo un hombre entra detras de ellá antes de que el portón del estacionamiento cierre por completo, momento en el que la toma por detrás y la somete en el suelo para abrir las puertas nuevamente.

Después, otros tres hombres entran al domicilio y llevan a la mujer al interior de la casa.

Víctima de robo en Toluca denuncia amenazas de secuestro y muerte contra su hijo

De acuerdo con la víctima, los hechos tuvieron lugar luego de que regresara de dejar a sus hijo de la escuela.

En el forcejeo, relata Evelyn Villa, estuvo gritando y pidiendo ayuda, pero los delincuentes la amenazaron con la vida de su hijo.

Robo en Toluca (Capturas de video)

Por lo que dijo la víctima en su video, los hombres le aseguraron que sabían quién era su hijo y en dónde encontrarlo.

Ella denunció haber sido golpeada y estrangulada, además de haber recibido tocamientos en sus partes íntimas. En el video se le ve un golpe en la cara.

Evelyn Villa agradeció tener cámaras al interior, pues los rostros de tres de los cuatro hombres involucrados en el delito fueron captados.