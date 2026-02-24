El municipio de Ecatepec mantiene condiciones de estabilidad y orden público luego de los acontecimientos registrados en Jalisco, derivados de la detención de objetivos prioritarios. Las autoridades municipales, dieron a conocer que el operativo de Blindaje continuará en límites con municipios mexiquenses y alcaldías de la capital del país.

Activan Código Rojo con más de mil 200 elementos en Ecatepec

Durante una conferencia, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, señaló que desde la mañana del domingo se activó el protocolo Código Rojo, con la movilización de más de mil 200 elementos de corporaciones municipales, estatales y fuerzas federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Blindaje Metropolitano continuará en límites con municipios mexiquenses y alcaldías de CDMX (cortesía)

El funcionario explicó que la coordinación se realizó bajo las directrices del Mando Unificado Zona Oriente, en comunicación permanente con mandos operativos federales, lo que permitió actuar de manera preventiva y evitar cualquier alteración al orden.

“Estuvimos en estrecha coordinación los tres órdenes de gobierno, como marcan las directivas del Mando Unificado Zona Oriente, en comunicación permanente con el Estado Mayor de la Jefatura de Operaciones Navales de la Secretaría de Marina, sobre la situación en Ecatepec y municipios colindantes” Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal

Como resultado del despliegue, no se reportaron bloqueos, enfrentamientos ni homicidios relacionados con grupos delictivos. Únicamente se registró la detención de un hombre en la colonia 19 de Septiembre por daños a la propiedad, luego de que presuntamente incendiara un vehículo. De acuerdo con la autoridad, el individuo no tendría vínculos con organizaciones criminales.

Continúa Blindaje Metropolitano en límites con CDMX

Machado Peña exhortó a la ciudadanía a consultar exclusivamente información oficial, ya que durante la jornada circularon versiones falsas en redes sociales y servicios de mensajería sobre supuestos disturbios y conflictos en centros penitenciarios. No obstante, se establecieron puntos de revisión en las inmediaciones del penal de Chiconautla con apoyo de la policía estatal y la Guardia Nacional.

El operativo incluyó patrullajes en los 27 sectores y 230 cuadrantes del municipio, así como presencia reforzada en comunidades consideradas prioritarias, entre ellas Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos, La Laguna Chiconautla, San Isidro Atlautenco, Héroes en sus cuatro secciones, El Ostor, San Agustín y Polígonos.

Además, se incrementó la vigilancia en avenidas principales y corredores estratégicos para inhibir posibles desplazamientos de células delictivas, junto con monitoreo constante para atender cualquier situación de riesgo.

Las autoridades adelantaron que el Blindaje Metropolitano se mantendrá de manera permanente en los límites con otros municipios del Estado de México y demarcaciones de la Ciudad de México, a fin de preservar la seguridad y tranquilidad de la población.