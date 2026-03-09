Continúa la investigación por robo y agresión en el domicilio de Evelyn Villa, influencer víctima de estos delitos que hizo la denuncia vía redes sociales.

Los hechos ocurrieron en Capultitlán, delegación perteneciente al municipio de Toluca, Estado de México, durante la mañana del viernes 6 de marzo.

Para el lunes 9 de marzo, medios reportaron que al exterior de la casa hubo policías municipales y estatales investigando lo ocurrido.

Por su parte, Evelyn Villa está bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de México rindiendo su declaración. Todavía no hay detenidos ni sospechosos.

Evelyn Villa fue víctima de robo, agresión física y sexual en Toluca

La tarde del domingo 8 de marzo Evelyn Villa hizo uso de sus redes sociales para denunciar que cuatro hombres entraron a su domicilio cuando volvía de dejar a su hijo en la escuela.

De acuerdo con el testimonio, los hombres la golpearon, la sometieron y le realizaron tocamientos de índole sexual.

Robo en Toluca (Captu)

Entre lo robado hubo dinero, joyería y otros objetos de valor.

Evelyn Villa Villa también denunció haber sido amenazada con la vida de su hijo, revelando que los delincuentes le aseguraron saber quién era y dónde encontrarlo.

Hasta el momento autoridades no han dado más detalles, por lo que se desconoce si hay una línea de investigación sólida en el caso.

A la par, la influencer tampoco se ha pronunciado en sus redes sociales tras la denuncia que ya se hizo viral entre internautas.