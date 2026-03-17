La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a tres hombres por su probable participación en robo con violencia y agresión física y sexual contra la influencer Evelyn Villa.

De acuerdo con un reporte del periodista de nota roja, Carlos Jiménez, los asaltantes y agresores de Evelyn Villa, son:

Alberto González

Francisco Sauceda

César Mesa

La detención tuvo lugar la noche del lunes 16 de marzo cuando los imputados viajaban a bordo de un vehículo, que presuntamente utilizaban para cometer sus atracos, en calles de alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México.

Con base a primeras investigaciones, este trío formaría parte de una banda delictiva dedicada al robo a casa habitación.

La FGR del Estado de México mantiene abiertas las indagatorias para determinar su grado de participación.

Así como investiga si el vehículo que les fue asegurado está relacionado con delitos de este tipo en la zona, lo que agravaría su situación.

Caen 3 de los 4 agresores de Evelyn Villa (@c4jimenez / X)

Aún falta un ladrón por atrapar tras ataque a influencer Evelyn Villa

A través de redes sociales, Evelyn Villa, de edad desconocida, dijo haber sido víctima de robo y agresión física y sexual en su domicilio ubicado en Toluca.

El pasado 6 de marzo, al llegar de dejar a su hijo a la escuela, un hombre la interceptó y sometió para luego abrir el portón de su casa y permitir el ingreso de otros tres sujetos.

Mientras que uno la amedrentaba, dos más la sujetaban y tocaban; el último se daba a la tarea de robarse todo lo de valor.

Debido a que la influencer contaba con cámaras de vigilancia en todo su domicilio se logró identificar el rostro de tres de los cuatro ladrones.

Los masculinos que fueron identificado por autoridades y porque el video se viralizó en Internet, están detenidos en espera de resolver su situación judicial.

La FGR trabaja en el caso para dar con el cuarto implicado.