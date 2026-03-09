El interés por la vida privada de Evelyn Villa aumentó luego de que la influencer de contenido de belleza denunciara haber sido víctima de un robo con agresión física y sexual en su domicilio, ubicado en Toluca, Estado de México.

El hecho ocurrió el pasado 6 de marzo, día en que Evelyn Villa, alrededor de las 8:40 A.M. regresó a su casa tras dejar a su hijo en la escuela.

“Cuando cerraba el portón, un hombre se metió detrás de mí a la fuerza”, narró en un breve video que compartió en redes sociales.

Grabación en la que informó que cuatro hombres ingresaron a su casa para robarle sus ahorros, joyas y cosas de valor.

Uno de ellos la golpeó, mientras que otros dos le tocaron sus partes íntimas, el tercero se dedicó a armar el motín.

Además de golpearla fue amenazada para quedarse callada o de lo contrario dañarían a su hijo ya que dicen tener información sobre ambos, pero ¿quién es ella?

¿Quién es Evelyn Villa?

En redes sociales, Evelyn Villa se describe como influencer de contenido de belleza, mujer fitness y nutricionista.

En Instagram, donde cuenta con casi 29 mil seguidores, se encuentra como villa_ev_

En TikTok, plataforma donde tiene 89.5 mil seguidores, se identifica como evelynvilla35

Evelyn Villa (@villa_ev_ / Instagram)

¿Qué edad tiene Evelyn Villa?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Evelyn Villa y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Evelyn Villa?

Se desconoce el estado civil de Evelyn Villa.

¿Qué signo zodiacal es Evelyn Villa?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Evelyn Villa y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Evelyn Villa?

Evelyn Villa tiene un hijo. Aunque se desconoce su nombre se sabe que es mejor de edad.

¿Qué estudió Evelyn Villa?

Evelyn Villa contaría con una licenciatura en nutrición.

¿En qué ha trabajado Evelyn Villa?

Además de facturar a través de redes sociales, donde comparte parte de su vida fitness así como videos humorísticos, Evelyn Villa es dueña de dos clínicas de belleza ubicadas en Metepec y Tejupilco.

Así como es dueña de una liga de futbol siete en Tejupilco, Estado de México.