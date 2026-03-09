Elementos de la SSC detuvieron a Ronny Marcano, alias ‘El Rony’, delincuente que organizó el robo a la casa de Susana Zabaleta en octubre de 2026 a través del método de “La Patrona”.
Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron a ‘El Rony’ en la alcaldía Tlalpan junto a una mujer mientras manipulaban bolsas con mariguana.
‘El Rony’ es señalado de narcomenudeo y venta de armas en CDMX, Edomex y Puebla, además de liderar una banda dedicada al robo de casas.
Capturan a ‘El Rony, venezolano que robó la casa de Susana Zabaleta
El robo a la casa de Susana Zabaleta, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, se registró en octubre de 2026, cuando la actriz se encontraba de vacaciones.
‘El Rony’ junto a su cómplices extorsionaron a la asistente doméstica de Susana Zabaleta a través del método de La Patrona.
Cinco meses después, policías de la SSC detuvieron a ‘El Rony’, un delincuente de origen venezolano, líder de una banda que saquea casas.
‘El Rony’ también es señalado de distribuir y vender armas, así como narcomenudeo en la CDMX, Edomex y Puebla.
El delincuente fue detenido en la carretera México-Cuernavaca junto a una mujer en el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan.
Policías observaron que ‘El Rony’ manipulaba bolsa blancas dentro de un auto relacionado con un robo a una casa.
Tras revisar el contenido de las bolas encontraron:
- 155 bolsas con mariguana
- 20 empaques con mariguana
- 91 bolsas con cocaína en piedra
- Un arma de fuego
- 10 cartuchos
El grupo delictivo del ‘El Rony’ se ocultaba en Puebla y operaba en la CDMX.
Así robó ‘El Rony’ la casa de Susana Zabaleta
El 26 octubre de 2025, Susana Zabaleta compartió un video en redes sociales para revelar que su casa había sido robada a través del método de “La Patrona”.
Los delincuentes llamaron a sus asistente doméstica y le hicieron creer que Susana Zabaleta tenía una emergencia para saquear la casa de la actriz.
No era la primera vez que robaban la casa de Susana Zabaleta, pues en 2015 reveló que entraron a su casa y le robaron joyas, así como 200 mil pesos.