Elementos de la SSC detuvieron a Ronny Marcano, alias ‘El Rony’, delincuente que organizó el robo a la casa de Susana Zabaleta en octubre de 2026 a través del método de “La Patrona”.

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron a ‘El Rony’ en la alcaldía Tlalpan junto a una mujer mientras manipulaban bolsas con mariguana.

‘El Rony’ es señalado de narcomenudeo y venta de armas en CDMX, Edomex y Puebla, además de liderar una banda dedicada al robo de casas.

Capturan a ‘El Rony, venezolano que robó la casa de Susana Zabaleta

El robo a la casa de Susana Zabaleta, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, se registró en octubre de 2026, cuando la actriz se encontraba de vacaciones.

‘El Rony’ junto a su cómplices extorsionaron a la asistente doméstica de Susana Zabaleta a través del método de La Patrona.

Cinco meses después, policías de la SSC detuvieron a ‘El Rony’, un delincuente de origen venezolano, líder de una banda que saquea casas.

Detienen a 'El Rony' delincuente señalado de robar la casa de Susana Zabaleta (SSC )

‘El Rony’ también es señalado de distribuir y vender armas, así como narcomenudeo en la CDMX, Edomex y Puebla.

El delincuente fue detenido en la carretera México-Cuernavaca junto a una mujer en el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan.

Policías observaron que ‘El Rony’ manipulaba bolsa blancas dentro de un auto relacionado con un robo a una casa.

Tras revisar el contenido de las bolas encontraron:

155 bolsas con mariguana

20 empaques con mariguana

91 bolsas con cocaína en piedra

Un arma de fuego

10 cartuchos

El grupo delictivo del ‘El Rony’ se ocultaba en Puebla y operaba en la CDMX.

VENEZOLANO ORGANIZÓ ROBO a CASA de @SusanaZabaleta

Ronny Marcano

Es jefe de una banda de venezolanos q usan el método de LA PATRONA.

Engañan, saquean…

Se ocultan en @Gob_Puebla y roban en CDMX.

Agentes d Inteligencia d @SSC_CDMX lo ubicaron y detuvieron.



Así robó ‘El Rony’ la casa de Susana Zabaleta

El 26 octubre de 2025, Susana Zabaleta compartió un video en redes sociales para revelar que su casa había sido robada a través del método de “La Patrona”.

Los delincuentes llamaron a sus asistente doméstica y l e hicieron creer que Susana Zabaleta tenía una emergencia para saquear la casa de la actriz.

No era la primera vez que robaban la casa de Susana Zabaleta, pues en 2015 reveló que entraron a su casa y le robaron joyas, así como 200 mil pesos.