Una jueza de control con sede en Toluca dictó prisión preventiva oficiosa contra Daniel “N”, señalado como el presunto feminicida de Ana Karen Nute Téllez en el Estado de México.

La audiencia se llevó a cabo el sábado 7 de marzo de 2026 en el juzgado de Almoloya de Juárez, en donde Daniel ‘N’ se reservó su derecho a declarar por el feminicidio de Ana Karen Nute.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero, cuando Ana Karen Nute, de 19 años, solicitó un mototaxi en la aplicación de DiDi para regresar a su casa; sin embargo, la joven ya no regresó a su hogar.

Ana Karen Nute fue hallada sin vida tras abordar un DiDi Moto (Redes sociales)

Situación jurídica de Daniel por caso Ana Karen Nute se define el domingo

Durante la audiencia, la jueza determinó que la situación jurídica de Daniel “N” se resolvería en un plazo de 72 horas, es decir, la continuación sería programada el domingo 8 de marzo de 2026 al mediodía.

Trascendió que, en la audiencia, Daniel “N” fue notificado del delito que se le atribuye, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que habría ocurrido el crimen.

De acuerdo con Alfredo Gerardo Brito Gutiérrez, asesor jurídico de la familia de Ana Karen Nute, la audiencia se trató de una formulación de imputación por feminicidio con agravantes.

Datos de la aplicación y peritajes del Ministerio Público apuntan contra Daniel “N”

Según la defensa de la familia de la víctima, existen datos de prueba dentro de la carpeta de investigación que demostrarían la culpabilidad de Daniel “N” en el feminicidio de Ana Karen Nute.

Lo anterior, debido a que datos de la aplicación arrojan que el detenido registró actividad anómala en cinco ocasiones; posteriormente se desconectó y reanudó sus viajes durante la madrugada del 1 de marzo.

Según informes del Ministerio Público, el cuerpo de Ana Karen Nute presentaba golpes y huellas de violencia, lo que sugeriría que Daniel “N” pudo haberla asesinado durante los minutos en los que se desconectó de la aplicación.