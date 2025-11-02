Las autoridades confirmaron que se procesó a dos nuevos detenidos por el robo al Museo del Louvre.

A través de un comunicado, la fiscalía de París confirmó que se presentaron cargos preliminares contra dos nuevos sospechosos, uno de ellos una mujer.

Confirman que se presentaron cargos preliminares contra dos nuevos sospechosos por su presunta participación en el robo al Louvre

El pasado jueves, la fiscal de París Laure Beccuau anunció cinco nuevas detenciones en relación con el robo al Louvre.

Robo al museo del Louvre en París (DIMITAR DILKOFF / AFP)

Una de ellas luego de que se encontraron “rastros de ADN” en el lugar de los hechos.

Sin embargo, este sábado 1 de noviembre se confirmó que se presentaron cargos preliminares contra dos nuevos sospechosos por su presunta participación, tres días después de su detención:

Un hombre de 37 años fue acusado de “robo en banda organizada”y como sospechoso de haber formado parte del comando que asaltó el Louvre y de haber robado la góndola que permitió el robo. También se le investiga por “conspiración criminal”.

Una mujer de 38 años ha sido acusada de “complicidad en el robo organizado” del Louvre y de “asociación delictiva con miras a preparar un delito”.

Ambos fueron puestos en prisión preventiva, pese a que negaron su implicación en el robo al Louvre.

El abogado de la mujer, Adrien Sorrentino, declaró a los periodistas que su cliente está “devastada” y niega las acusaciones en su contra.

Las tres personas que habian sido detenidas junto a los ya procesados, han sido puestas en libertad, sin haber recibido cargos por el momento.

Hasta el momento son cuatro las personas imputadas por el robo al Louvre

Con esto, asciende a cuatro el número de personas imputadas por el robo al Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre.

Cabe recordar que dos sospechosos anteriores:

Hombres de 34 y 39 años de Aubervilliers, al norte de París, fueron acusados ​​esta semana de robo por una banda organizada y conspiración criminal.

Uno de ellos habría sido detenido en el Aeropuerto Charles-de-Gaulle con un billete de ida a Argelia; su ADN coincidió con el de un scooter utilizado en la huida.

Laure Beccuau señaló que los hombres dieron declaraciones “minimalistas” y “admitieron parcialmente” su implicación en el robo.

Se cree que los dos son los hombres que forzaron su entrada en la Galería Apolo.

Hasta el momento no se ha difundido públicamente los nombres ni detalles de la identidad de los arrestados.

Esto luego de que la ley francesa señala que las investigaciones deben de ser secretas para no comprometer el trabajo policial y garantizar el derecho a la privacidad de las víctimas.

Solo el fiscal puede hablar públicamente sobre los avances y los infractores que pueden ser procesados.