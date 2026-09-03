Ricardo Moreno continúa con la recuperación de la infraestructura urbana de Toluca, con más de 50 obras en distintos puntos del municipio que incluyen rehabilitación de calles, pavimentaciones, construcción de techumbres escolares, Senderos Seguros, redes de drenaje y proyectos hidráulicos.

Durante la conferencia La Toluqueña, el director general de Obra Pública, Maximino Bueno, informó sobre los proyectos concluidos y los avances registrados, entre los que destacan Avenida del Trabajo, en La Maquinita, y Rinconada de Pino Suárez, ambas terminadas al 100%; así como Leona Vicario, con 97%, e Ignacio López Rayón, con 95%.

Ricardo Moreno impulsa rehabilitación de calles y espacios escolares en Toluca

Asimismo, se dio a conocer la rehabilitación de Felipe Pescador, en la colonia Independencia; Isabela Católica, en San Sebastián; Aurelio Venegas, en Ciudad Universitaria; Manuel Gómez Pedraza, en San Pablo Autopan; Camino a San Juan Tilapa y Francisco Villa, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo.

También se construyen techumbres en planteles educativos, entre ellos la Secundaria Ignacio Ramírez, el CBT número 1 Emiliano Zapata y el Plantel 32 Toluca III del COBAEM.

En materia de movilidad, destacan los trabajos de recuperación de carpeta asfáltica y concreto hidráulico en diferentes comunidades. Además, en San Lorenzo Tepaltitlán y San Cayetano se construyen Senderos Seguros para mejorar las condiciones de tránsito y seguridad de quienes caminan por estas zonas.

Ricardo Moreno fortalece infraestructura urbana con obras en Toluca. (Cortesía)

Toluca fortalece infraestructura hidráulica y atención de vialidades

En infraestructura hidráulica, uno de los proyectos relevantes es el colector de aguas residuales Las Jaras (Barranca Grande), en San Felipe Tlalmimilolpan, que registra un avance de 5%.

El proyecto contempla una tecnología para fabricar en sitio el tubo de PVC reforzado, con lo que se busca reducir desperdicios de material. A esta obra se suman la construcción de obra civil y equipamiento del pozo San Juan Tilapa, la rehabilitación del pozo Real de San Pablo y la construcción de redes de drenaje sanitario en diferentes comunidades.

También se reportaron avances del Diablo Dragón, con la transformación de las calles Benito Juárez, Laguna de 7 Colores, Francisco Murguía, Valentín Gómez Farías, De los Panteones y Juan Aldama González Sur, terminadas al 100%. Paseo Matlatzincas registra 43% y Heroico Colegio Militar, 70%.

En conjunto, estas obras contemplan más de 121 mil 200 metros cuadrados y 12 mil 800 metros lineales de intervención.

Respecto al bacheo, durante la tercera etapa se han reparado 22 mil 846 baches, para alcanzar un acumulado de 60 mil 525 baches atendidos, equivalentes a 347 mil 604 metros cuadrados de vialidades reparadas en las 48 delegaciones.

Para garantizar transparencia y seguimiento ciudadano, los avances pueden consultarse a través de la plataforma Supervisión Inteligente.