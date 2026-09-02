Tatiana Vanessa Almanza García, joven originaria del municipio de Buenavista, departamento de Quindío, Colombia, desapareció desde el 28 de agosto de 2026 en San Luis Potosí.

Las autoridades buscan a la joven colombiana a quien describen como una mujer robusta de 1.70 metros de estatura con señas particulares como cicatrices por cirugías estéticas en busto y abdomen y tres tatuajes:

Frase “Jerónimo” en brazo izquierdo

Frase “Made in Hell” en la columna

Ángel en un gluteo

¿Quién es Tatiana Vanessa Almanza García?

Tatiana Vanessa Almanza García es una joven colombiana que desapreció en México, presuntamente víctima de una red de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, pues se suma a varios casos previos de desaparición de mujeres de origen colombiano.

¿Qué edad tiene Tatiana Vanessa Almanza García?

Tatiana Vanessa Almanza García tiene 32 años de edad, pues nació el 29 de julio den1994.

¿Quién es el esposo de Tatiana Vanessa Almanza García?

Se desconoce si Tatiana Vanessa Almanza García tiene pareja o esposo.

¿Qué signo zodiacal es Tatiana Vanessa Almanza García?

Tatiana Vanessa Almanza García es de signo zodiacal Leo por haber nacido un 29 de julio.

¿Cuántos hijos tiene Tatiana Vanessa Almanza García?

Se desconoce si Tatiana Vanessa Almanza García es madre de familia.

¿Qué estudió Tatiana Vanessa Almanza García?

No se conocen los estudios formales que habría realizado Tatiana Vanessa Almanza García.

¿En qué ha trabajado Tatiana Vanessa Almanza García?

Tatiana Vanessa Almanza García ha trabajado como acompañante a través de La Boutique VIP, portal que sería el sustituto de Zona Divas de servicios sexuales.

La joven colombiana habría estado en cinco estados -CDMX, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo- antes de haber desaparecido en San Luis Potosí.