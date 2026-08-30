El alcalde Ricardo Moreno llamó a la ciudadanía a evitar tirar basura, acumular escombros o colocar desechos en canales, arroyos y barrancas, debido a que estas acciones pueden provocar taponamientos en la red de drenaje e inundaciones durante la temporada de lluvias.

El Gobierno municipal de Toluca señaló que este año se ha registrado un aumento en el volumen de las precipitaciones, por lo que pidió a la población reforzar las medidas de prevención y mantener libres de residuos los espacios que conducen el agua.

Toluca pide mantener libres de basura calles y drenajes

Ricardo Moreno solicitó la cooperación de las y los habitantes para evitar que los residuos terminen en la vía pública y obstruyan el sistema de drenaje, principalmente en las zonas donde desembocan los principales afluentes del municipio.

El alcalde pidió adoptar medidas preventivas y mantener una participación solidaria para reducir riesgos durante las lluvias, particularmente en la zona norte de Toluca, donde los taponamientos pueden generar afectaciones a la población.

Por su parte, el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) recomendó mantener limpios los frentes de los domicilios y azoteas, así como depositar la basura en los camiones recolectores y evitar sacarla a la calle durante periodos de lluvia intensa.

También exhortó a la población a no cruzar calles con corrientes de agua o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo, además de revisar que las tuberías y bajadas de agua de las viviendas se encuentren libres de obstrucciones.

¿Dónde reportar problemas de drenaje y agua potable en Toluca?

El Gobierno municipal puso a disposición de la ciudadanía el número 722 275 5700, donde se pueden realizar reportes relacionados con drenaje y alcantarillado, así como solicitudes de agua potable.

Las autoridades reiteraron que mantener libres de basura y escombros las calles, canales y sistemas de drenaje contribuye a disminuir los riesgos de inundaciones y afectaciones durante la temporada de lluvias.