El alcalde Ricardo Moreno instruyó al Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) apoyar con pipas gratuitas a las familias afectadas por la interrupción del suministro de agua registrada en distintas zonas de la capital mexiquense.

La falla se presentó en los equipos de la Planta de Bombeo Toluca, infraestructura estatal a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), que recibe y redistribuye el caudal proveniente del Sistema Cutzamala.

Ricardo Moreno lleva pipas gratuitas a colonias afectadas

Ante la contingencia, el gobierno municipal puso a disposición el servicio de pipas gratuitas para atender las necesidades de las familias mientras la CAEM realiza los trabajos correspondientes para restablecer el suministro.

Entre las zonas afectadas se encuentran La Teresona, San Bernardino, Santiago Miltepec, La Magdalena, Tlacopa, Independencia, San Juan Buenavista, Universidad, Centro Histórico, Morelos, Santa Ana Tlapaltitlán y Vicente Guerrero, entre otras.

Ricardo Moreno también instruyó brindar todas las facilidades y apoyo necesario a la CAEM para contribuir a que la reparación avance y el servicio pueda normalizarse lo antes posible.

El Ayuntamiento aclaró que la Planta de Bombeo Toluca corresponde al ámbito estatal, por lo que el gobierno municipal no tiene jurisdicción directa sobre su reparación.

Las familias de las colonias afectadas que requieran agua pueden solicitar una pipa gratuita a través del número 722 275 5700.