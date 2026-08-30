El Gobierno Municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, avanza en la creación de jardines polinizadores en distintos puntos de la ciudad para recuperar espacios públicos y generar sitios de refugio para aves e insectos.

Como parte de esta estrategia, ya se han creado 80 de los 100 jardines polinizadores establecidos como meta para 2026. Actualmente se trabaja en cuatro nuevos espacios, entre ellos uno ubicado en el Parque Industrial Exportec I, donde también se busca contribuir al combate de las islas de calor.

Ricardo Moreno impulsa diversidad vegetal en jardines polinizadores de Toluca

En los jardines polinizadores se plantan especies como lavanda, salvia, mirto, amaranto, kalanchoe y trueno de seto, con 50 ejemplares de cada variedad. Estas plantas buscan favorecer la presencia de insectos polinizadores y contribuir a una mayor diversidad vegetal.

La instalación de estos espacios forma parte de las acciones del Gobierno de Toluca para fortalecer las áreas verdes y mejorar el entorno urbano. Con ello, también se busca generar espacios que favorezcan la biodiversidad y contribuyan a una imagen urbana más agradable.

A través de estas acciones, el gobierno municipal busca avanzar en la recuperación y transformación de espacios públicos, mediante la incorporación de áreas verdes que contribuyan a construir una ciudad más sustentable, ordenada y amigable para la población.