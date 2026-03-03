Dos personas que viajaban en un globo aerostático quedaron atrapados en un torre telefónica a 270 metros del suelo en Texas y fueron rescatados por equipos especiales.
Los hechos se registraron el pasado sábado 28 de febrero en Longview, Texas cuando la canasta del globo aerostático chocó contra una torre y sus tripulantes quedaron atrapados por varias horas.
El Departamento de Bomberos de Longview recibió una llamada para alertarlos sobre el incidente en el condado de Gregg.
Globo aerostático queda atrapado a 270 metros en Texas
La canasta del globo quedó atorada en la parte alta de la torre telefónica, poniendo en riesgo a las dos personas que la ocupaban, ya que estaban a 270 metros.
El globo quedó enganchado a la estructura de la torre, mientras la canasta estaba suspendida hacia el vacío.
Equipo especializado del Departamento de Bomberos de Longview acudió al sitio junto a personal experto en logística y equipo médico.
Bomberos subieron hasta la parte alta de la torre con equipo especial para sacar a las dos personas de la canasta, quienes fueron rescatados a través de un arnés y una cuerda.
Los rescatistas recibieron la llamada de auxilio a las 8:50 de la mañana y fueron rescatados dos horas después, cuando los bomberos pudieron subir hasta la parte alta de la torre telefónica.
Rescate de globo aerostático en texas se prolongó por 3 horas
El Departamento de Bomberos realizaron un procedimiento con las medidas de seguridad que garantizaron la seguridad de las víctimas y del personal de rescate.
La compañía dueña de la torre telefónica donde quedó varado el globo aerostático cortó el suministro eléctrico.
Se utilizaron equipos de ascenso vertical para llegar a la canasta y tras el descenso; el rescate duró más de 3 horas.
Equipos médicos atendieron a las dos personas atrapadas y no presentaron lesiones.