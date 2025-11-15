Un globo aerostático aterrizó de emergencia la mañana de este 15 de noviembre 2025 en una avenida de León, Guanajuato, aunque afortunadamente no se reportan personas lesionadas.

El hecho ocurrió cuando un globo aerostático tuvo que bajar antes de tiempo en la zona del Libramiento José María Morelos, lo que provocó gran impresión entre habitantes de León.

El hecho, que quedó captado en video, muestra la nave descender lentamente, mientras que vecinos del lugar ayudan al piloto y a los pasajeros a bajar del globo aerostático.

Globo aerostático aterriza de emergencia en una avenida de León (Redes Sociales)

¿Qué pasó los globos aerostáticos de León? Dos naves aterrizaron de emergencia

La mañana del sábado se reportó que dos globos aerostáticos que participaban en el Festival Internacional del Globo aterrizaron de emergencia sobre dos vialidades en la ciudad de León.

Una de las naves aterrizó de emergencia en el bulevar Morelos y otro más tuvo que descender en Paseo del Moral, ambos deteniendo la circulación y generando alarma entre los conductores.

Uno de los videos muestra un globo azul con morado aterrizando en el libramiento, donde varias personas se acercaron para detener la canastilla y controlar el descenso.

Hasta el momento no se reportan daños materiales graves ni personas lesionadas. Ni los organizadores del evento ni las autoridades han informado sobre las causas exactas del aterrizaje de emergencia de los globos.