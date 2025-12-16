La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha enviado su pésame a familiares de fallecidos, tras el lamentable accidente aéreo suscitado en Toluca, el lunes 15 de diciembre.

“Mandamos nuestro pésame a sus familiares, amigos”, expresó Sheinbaum ante la pérdida de los pasajeros y la tripulación de la avioneta en el accidente aéreo en Toluca.

Asimismo, Sheinbaum precisó que en el accidente aéreo en Toluca los que se encontraban se trata de una familia que viajaba desde Acapulco a la capital del estado de México.

“Como saben es una familia, lamentablemente la que viajaba, venían de Acapulco hacia el aeropuerto de Toluca todos fallecieron incluido el piloto”. Claudia Sheinbaum

Una falla técnica sería la causa de accidente aéreo en Toluca: Sheinbaum

Tras enviar su pésame a familiares de fallecidos en el accidente aéreo en Toluca, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre una falla técnica como causante de la tragedia.

Pese a esta sospecha de falla técnica como causante del accidente aéreo en Toluca, la mandataria Sheinbaum expresó que aún falta la revisión de la Fiscalía para confirmar lo que sucedió.

“La fiscalía tiene que hacer la revisión, parece que es una falla técnica de la aeronave, pero hasta que no se haga el peritaje no podemos especular”. Claudia Sheinbaum

Así como también, Sheinbaum dijo que ya también se puso en contacto con los dueños del predio donde habría caído la avioneta en accidente aéreo en Toluca.