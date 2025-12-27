Este viernes 26 de diciembre de 2026, familiares dieron a conocer que ya recuperaron los restos tras el accidente aéreo en Toluca, Estado de México.

Esto luego de 11 días de diligencias y pruebas periciales de ADN por el accidente que involucró a un jet privado, las cuales fueron requeridas por las autoridades para la identificación de los restos.

Fiscalía entrega restos de las victimas del accidente aéreo en Toluca; indagatorias continúan

Este viernes, la Fiscalía del Estado de México llevó a cabo la entrega de los restos de los 7 pasajeros involucrados en el accidente aéreo ocurrido en Toluca.

Fue pasadas las 4 de la tarde, cuando la Fiscalía Regional de Tenango del Valle cumplimentó la entrega de los cuerpos, una vez que luego de las pruebas periciales y toda la documentación requerida, se tuvo plena identificación de los mismos.

accidente aéreo en Toluca (ESPINOSA AGUILAR / CUARTOSCURO / Crisanta Espinosa Aguilar)

Al sitio arribó personal de una funeraria privada, quienes realizaron el trasladado de los restos en tres carrozas fúnebres hasta un velatorio.

Los familiares calificaron la entrega de los restos como “un alivio”, debido a la incertidumbre generada tras varios días del accidente.

No obstante, manifestaron que las indagatorias por el accidente aún continúan, por lo que hasta el momento se desconocen las causas del desplome del avión.

Sin embargo, señalaron que autoridades mexicanas en aeronáutica civil trabajaran con especialistas de Estados Unidos con la finalidad de conocer qué provocó el accidente.