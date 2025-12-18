Luego de horas de búsqueda, la tarde del 17 de diciembre se confirmó la localización de la caja negra para dar inicio al análisis de las causas que provocaron el accidente aéreo en San Pedro Totoltepec, Toluca.

Preliminarmente se especula que una falla técnica fue la causante del desplome del jet privado en el que viajaban 10 personas con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Agencia Federal de Aeronáutica Civil analizará contenido de la caja negra

Las autoridades federales dieron a conocer que ya fue localizada la caja negra del jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que se desplomó el pasado lunes 15 de diciembre 2025.

Investigación del accidente aéreo en Toluca continúa con búsqueda de la caja negra (Crisanta Espinosa / Crisanta Espinosa Aguilar)

De acuerdo con la autoridad federal, la caja negra fue entregada a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil a fin de extraer audios, voces y cualquier evidencia que aporte a las investigaciones.

En el sitio aún trabajan elementos de la Marina, peritos y binomios caninos para el retiro del fuselaje, así como para localizar restos y evidencias.

Es de recordar que las víctimas de este accidente aéreo en Toluca fueron identificadas como:

Raúl, de 4 años de edad Natalia, de 2 años de edad Ximena, de 9 años de edad Gustavo Palomino Olet, de 50 años de edad Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años de edad Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años de edad Raúl Gómez Ruiz, de 60 años de edad Raúl Gómez Buenfil, de 31 años de edad Juan Carlos Olivares Casas, piloto de 61 años de edad Walding Sánchez Manzano, copiloto de 72 años de edad