Brincos Dieras aclara la versión que lo ligaba al accidente de avión en Toluca, ocurrido el pasado 15 de diciembre.

Trascendió que el avión que se accidentó en Toluca pertenecía al comediante Roberto Carlo Oliva, conocido como Brincos Dieras.

Brincos Dieras aclara rumor que lo vinculaba con el accidente de avión en Toluca

Un video que circulaba en redes sociales aseguraba que el avión accidentado en Toluca era propiedad de Brincos Dieras, incluso se mencionó que el comediante había muerto.

Horas después, Brincos Dieras compartió un video en Instagram para aclarar que estaba bien y que no tenia relación con el accidente ocurrido en Toluca.

Brincos Dieras mencionó que estaba de vacaciones y agradeció a quienes se habían preocupado por él.

En entrevista con De Primera Mano, Brincos Dieras mencionó que ignoraba cómo inició el rumor de lo involucraba con el avión accidentado en Toluca.

“No sé por qué surgió el rumor ese, pero no, ahorita nosotros estamos de vacaciones y la verdad fue una nota amarilla” Brincos Dieras

Brincos Dieras lamentó el accidente aéreo ocurrido en Toluca, el cual dejó 10 personas muertas.

El comediante es dueño de un avión privado, pero él explicó que este es un modelo antiguo y se encuentra en mantenimiento.

Avioneta cae en Toluca y moviliza a cuerpos de emergencia (Cortesía)

Difunden noticia falsa de la muerte de Brincos Dieras en TikTok

El accidente de avión ocurrido en Toluca ocurrió cerca de la zona industrial del municipio de San Mateo Atenco,

El viajaba de Acapulco a Toluca y murieron 10 personas, de las cuales 3 eran menores de edad.

Aunque Brincos Dieras a aclaró que no está relacionado con el accidente en Toluca, siguen circulando videos de su presunta muerte.

Diversos videos de TikTok siguen difundiendo la supuesta muerte del comediante, incluso muestran imágenes del accidente en Toluca.

Brincos Dieras compartió un video en redes sociales para aclarar la situación, pero la información falsa se sigue difundiendo.

Por otro lado, el accidente en Toluca ya es investigado por la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación para que se esclarezca el motivo del desplome.