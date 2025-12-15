La tripulación del jet privado que cayó hoy lunes 15 de diciembre en Toluca, Estado de México, mandó un dramático último mensaje anticipando el accidente; te damos todos los detalles.

A través de un comunicado, el gobierno de México confirmó que a bordo del jet privado iban 10 personas, entre ellas, el piloto y copiloto, quienes dejaron un dramático último mensaje.

Este fue el dramático último mensaje que dejó la tripulación del jet privado que cayó en Toluca

En redes sociales se ha difundido el dramático último mensaje que dejó la tripulación del jet privado modelo Cessna Citation 560 que se cayó hoy en la zona industrial de Toluca.

Los videos muestran que la tripulación se contactó con la torre de control para notificar su situación y sus posibles últimas palabras fueron: “Nos estamos desplomando”.

🇲🇽 Audio revela los últimos minutos de la avioneta que se desplomó en Toluca. 🚨✈️ El jet de Servicios Aéreos Estrella viajaba desde Acapulco con 10 personas a bordo; reportes oficiales confirman al menos 7 fallecidos. 💥#Toluca #ÚltimaHora #México #NoticiasDeHoy pic.twitter.com/crQjpeuAac — GlobaLAT (@globaLATvideo) December 15, 2025

De acuerdo con la información, el jet de Servicios Aéreos Estrella salió del puerto de Acapulco, Guerrero, rumbo al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y al tratar de aterrizar, se desplomó.

La información preliminar señalaba que seis personas habían muerto tras el desplome del jet privado, sin embargo, los reportes recientes indican que la cifra es de al menos siete fallecidos.