Recientemente se reveló la lista de las 10 víctimas que dejó el accidente aéreo de este lunes 15 de noviembre, cuando un jet privado se desplomó en la zona industrial de Toluca, Estado de México.

De acuerdo con la información, se trataba de una familia que viajaba el jet privado desde el puerto de Acapulco rumbo al Aeropuerto Internacional de Toluca y tres de ellos son menores de edad.

La tarde de este lunes 15 de noviembre se registró un mortal accidente aéreo de Toluca, que dejó al menos siete muertos de los 10 pasajeros que iba a abordo de la aeronave, entre ellos, menores de edad.

Los nombres de las 10 víctimas del accidente aéreo de Toluca son los siguientes:

Raúl, de 4 años de edad Natalia, de 2 años de edad Ximena, de 9 años de edad Gustavo Palomino Olet, de 50 años de edad Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años de edad Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años de edad Raúl Gómez Ruiz, de 60 años de edad Raúl Gómez Buenfil, de 31 años de edad Juan Carlos Olivares Casas, piloto de 61 años de edad Walding Sánchez Manzano, copiloto de 72 años de edad

