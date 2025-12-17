A más de 31 horas de la tragedia, continúa la búsqueda de la caja negra para determinar las causas que provocaron el accidente aéreo que dejó un saldo de 10 personas muertas en San Pedro Totoltepec, Toluca.

De manera preliminar, se especula que una falla técnica fue la causante del desplome del jet privado en el que viajaba una familia desde el puerto de Acapulco rumbo al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Reconocimiento de cuerpos de víctimas podría tardar años tras el accidente aéreo en Toluca

Un día después del accidente aéreo registrado el 15 de diciembre en Toluca, la Dirección de Aeronáutica Civil desplegó un operativo para intentar recuperar parte del fuselaje y la caja negra.

Qué investiga la FGR tras el accidente del jet privado en Toluca (Especial)

Se informó que, dadas las condiciones en las que se recuperaron los cuerpos de las víctimas, el proceso de reconocimientos de cuerpos podría tardar meses y hasta años.

En este proceso también participaron binomios caninos, los cuales buscan indicios de restos y elementos que aporten a la carpeta de investigación por el desplome del jet privado.

Hasta ahora se manejan varias hipótesis sobre las causantes del desplome en el jet privado, incluida una posible falla mecánica, faltas en el servicio o hasta un posible error humano, sin que ninguna teoría haya sido confirmada.