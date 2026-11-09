La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que desde la apertura del Huixquican, Centro de Atención y Protección Animal en 2023 se ha cambiado la vida de más de cinco mil animales y más de 500 perros han encontrado un hogar mediante procesos de adopción.

El municipio de Huixquilucan recibió el Premio ANAC 2026 por la creación y operación del centro, que se ha dedicado al rescate de perros en situación de abandono y violencia, así como a brindarles atención médica y alimentación.

Huixquilucan recibe Premio ANAC 2026 (cortesía)

Huixquican recibe reconocimiento nacional por protección animal

El reconocimiento fue entregado en el marco de la 13.ª edición del galardón “Francisco Villarreal Torres”, organizado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

La presidenta municipal, Romina Contreras, recibió el premio de manos de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, acompañada por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, y el presidente de la ANAC y alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

La alcaldesa señaló que el reconocimiento corresponde al trabajo del equipo del centro y de las familias del municipio que participan en las acciones de cuidado animal.

Este premio pertenece a todas las familias de Huixquilucan y al equipo de ‘Huixquican’ que diariamente trabaja con el corazón para rescatar, sanar y dar una segunda oportunidad de vida a estos seres sintientes, entendemos que cuidar de los animales de compañía en situación de calle no es solo un acto de bondad, sino un compromiso de este gobierno para proteger la vida en todas sus formas y elevar la calidad de vida en nuestras comunidades. Romina Contreras, alcaldesa

Realizan adopciones y esterilizaciones gratuitas en Huixquilucan

Además de las labores de rescate, el gobierno municipal de Huixquilucan realiza jornadas de adopción de perros y esterilizaciones gratuitas mediante la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Estas actividades buscan disminuir la sobrepoblación animal y fomentar la tenencia responsable en el territorio municipal, además de contribuir a la atención de la salud pública. El centro también ofrece atención médica y alimentación a los animales que llegan en condiciones de abandono o violencia.

Huixquilucan recibe Premio ANAC 2026 (cortesía)

ANAC reconoce 40 gobiernos municipales y más de 160 proyectos

Durante la ceremonia, el presidente de la ANAC, Mauricio Tabe, informó que en el encuentro se reconoció a 40 alcaldes y participaron más de 160 proyectos enfocados en fortalecer la administración pública local, impulsar el desarrollo municipal y compartir prácticas de gobierno.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, reconoció el trabajo de las alcaldesas al frente de administraciones locales y señaló que el poder público tiene sentido cuando contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, también destacó la importancia de reconocer el trabajo de los gobiernos municipales en áreas como seguridad, educación, economía e infraestructura.

El Gobierno de Huixquilucan señaló que este reconocimiento se suma a otros premios recibidos durante 2026, entre ellos el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México, el Premio Lidera 2026 por el desempeño de gobierno municipal y el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en las categorías de Innovación y Construcción de Paz y Atención Ciudadana.