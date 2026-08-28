Romina Contreras Carrasco obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en los rubros de “Innovación y Construcción de Paz” y “Atención Ciudadana”, por la creación e implementación del Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7.

Se trata de una estrategia integral de gobernanza y proximidad que opera mediante chats vecinales para reducir los tiempos de respuesta ante los llamados de la ciudadanía, con ventajas como accesibilidad, cercanía, inmediatez, portabilidad y gratuidad.

Romina Contreras fortalece la atención ciudadana con más de 320 chats vecinales

Romina Contreras recibió el reconocimiento durante la XVI entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales y el 17 aniversario de la revista Alcaldes de México.

Durante el evento, recordó que desde 2018 el Gobierno de Huixquilucan puso en marcha el Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y evitar la triangulación de llamadas de emergencia.

Actualmente, el sistema opera más de 320 chats vecinales, mediante los cuales se atiende a más de 120 mil ciudadanos de las comunidades y fraccionamientos del municipio.

A través de esta herramienta se reciben entre 150 y 200 peticiones al día, lo que convierte el teléfono celular de los habitantes en un medio directo para solicitar atención y auxilio.

Asimismo, cerca del 60 por ciento de los reportes en materia de seguridad son atendidos mediante este sistema, lo que, de acuerdo con información del gobierno municipal, ha contribuido a reducir en más de 44 por ciento la incidencia delictiva en Huixquilucan durante los últimos cuatro años.

Romina Contreras recibe Premio Alcaldes por sistema de emergencias 24/7. (Cortesía)

Romina Contreras destaca reducción en tiempos de respuesta y trámites

Romina Contreras señaló que el reconocimiento representa el resultado del trabajo de las y los huixquiluquenses para avanzar en la digitalización de la atención ciudadana y garantizar una respuesta ante las emergencias.

La implementación del sistema permitió reducir de 40 a cinco minutos el tiempo de atención ante emergencias, mientras que la tramitología en las distintas áreas del gobierno municipal disminuyó hasta en 80 por ciento.

Acompañada por Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, la presidenta municipal explicó que el sistema involucra prácticamente a todas las áreas del gobierno de Huixquilucan.

Entre las áreas que reciben un mayor número de solicitudes se encuentran Seguridad Pública y Vialidad, Servicios Públicos y Urbanos, Aguas e Infraestructura, así como la Coordinación Municipal de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Rescate.

En este marco, Gladis López, presidenta ejecutiva de Alcaldes de México, destacó que en su XVI edición la revista reconoció a 32 municipios del país, provenientes de 17 estados, en cinco categorías:

Ciudades que Cuidan

Impulso Económico y Buen Gobierno

Ciudades Limpias y Ordenadas

Innovación y Construcción de Paz

Inversión Social Productiva.

La presidenta ejecutiva señaló que los municipios galardonados enfrentan distintas realidades económicas y sociales, pero comparten la implementación de políticas públicas innovadoras para atender los desafíos locales.

Romina Contreras recibe por cuarta vez el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales

Esta es la cuarta ocasión consecutiva en la que Romina Contreras es reconocida con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales.

En 2025, recibió el galardón en la categoría de “Calidad de Vida” por la construcción y puesta en marcha del Centro de Justicia Cívica, señalado como único en su tipo a nivel nacional.

Un año antes, en 2024, obtuvo el reconocimiento en la categoría de “Calidad Crediticia”, por la gestión de los recursos, capacidad de pago, control del gasto y transparencia en las finanzas municipales.

En 2023, fue galardonada en la categoría de “Desarrollo Social” por la operación del Complejo Rosa Mística, considerado el sistema municipal de salud más grande del país.

Además, durante 2026, Romina Contreras recibió el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México, como parte de los Premios al Buen Gobierno Municipal 2025; el Premio Lidera 2026, en la categoría de “Mejor Desempeño de Gobierno Municipal”; y el Premio ANAC “Francisco Villareal Torres”, por la implementación del “Modelo de Gestión Financiera Sostenible e Innovadora”.