Romina Contreras reportó una disminución de 11.85 por ciento en la incidencia delictiva durante los primeros siete meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

Los resultados fueron dados a conocer durante la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, Región 15-Naucalpan, donde se destacó la reducción de distintos delitos y las acciones implementadas por la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.

Huixquilucan reduce delitos como robo de vehículo y a transeúnte

La representante del SESESP, Silvia Becerril Molina, informó que entre enero y julio de 2026 disminuyeron delitos como el robo de vehículo automotor, robo a transeúnte en vía pública, robo a transporte público colectivo y robo a casa habitación, además de las lesiones dolosas.

De acuerdo con el gobierno municipal, la reducción forma parte de una estrategia que contempla el reforzamiento de las capacidades operativas y de reacción, la certificación de policías y el incremento de la capacitación de los integrantes de la corporación municipal.

La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco señaló que su administración mantendrá las acciones de seguridad implementadas en el territorio.

Refrendamos nuestra responsabilidad de no bajar la guardia para cuidar a las familias huixquiluquenses. Disminuir la incidencia en 27 delitos, especialmente los de alto impacto que afectan directamente el patrimonio familiar, demuestra que la inversión en la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad está dando los resultados que la población nos exige. Romina Contreras, Alcaldesa de Huixquilucan.

Huixquilucan destruye 49 armas de fuego durante Canje de Armas 2026

Durante la sesión del Consejo Intermunicipal también se presentaron los resultados de la campaña “Canje de Armas 2026”, realizada en la Explanada Municipal del 17 al 29 de agosto. Como resultado de esta campaña se logró la destrucción de 49 armas de fuego y mil 329 cartuchos útiles.

Además, se intercambiaron 23 juguetes bélicos por juegos didácticos para niñas y niños, como parte de las acciones encaminadas a promover una cultura de paz y prevenir accidentes.

El Gobierno de Huixquilucan informó que continuará con las estrategias de seguridad en las tres zonas del municipio: Tradicional, Popular y Residencial.

Entre las acciones se contempla la realización de más de 20 operativos diarios, así como el despliegue estratégico de seis torres móviles de videovigilancia.

El municipio también cuenta con más de mil cámaras de videovigilancia y nueve arcos lectores de placas instalados en entradas y salidas del territorio.

Con estas acciones, el Gobierno de Huixquilucan señaló que continuará con el reforzamiento de las capacidades operativas y de reacción de su corporación de seguridad.