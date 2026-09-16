La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, encabezó la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y dio el tradicional Grito de Dolores desde el balcón del Palacio Municipal.

La celebración se realizó a las 23:00 horas y contó con la presencia del vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, recordó a los personajes que participaron en el inicio de la lucha por la independencia de México y ondeó la bandera nacional.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, recordó a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Vicente Guerrero, a quienes mencionó durante la tradicional arenga.

Romina Contreras encabeza Grito de Independencia 2026 en Huixquilucan. (cortesía)

Huixquilucan celebra las Fiestas Patrias 2026 con música y pirotecnia

Después del Grito de Dolores, los asistentes acompañaron la ceremonia con sus tradicionales “¡Vivas!” y disfrutaron de un espectáculo de luces y pirotecnia.

El Gobierno de Huixquilucan también organizó el Baile de “Fiestas Patrias 2026”, con presentaciones de Su Majestad Mi Banda el Mexicano de Casimiro, Caballo Dorado, Mariachi Mexicanísimo de Calimaya y Sonido Sonorámico.

Las actividades se realizaron en la Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y La Magdalena Chichicaspa, donde el comunicado reportó la asistencia de más de XX mil personas.

El operativo de “Fiestas Patrias 2026” contó con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, la Coordinación de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Rescate. De acuerdo con el Gobierno municipal, las celebraciones concluyeron con saldo blanco.