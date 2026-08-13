Romina Contreras Carrasco inauguró el Centro de Asistencia Social “Santa María”, un nuevo espacio del Sistema Municipal DIF, destinado a brindar protección, atención integral y acogimiento a mujeres adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La presidenta municipal informó que el centro atenderá a adolescentes de entre 11 y 17 años con 11 meses de edad, quienes, en su mayoría, han concluido su estancia en el Albergue “Renacer”, ubicado en el Complejo Rosa Mística.

Centro “Santa María” busca proteger a adolescentes en vulnerabilidad en Huixquilucan

El nuevo albergue tiene como objetivo ofrecer un entorno seguro, digno, protector y libre de violencia, especialmente para adolescentes que enfrentan falta de cuidados parentales o que han sido víctimas de delitos relacionados con violencia de género.

El modelo de atención busca garantizar la restitución integral de sus derechos, además de favorecer su permanencia escolar, estabilidad emocional, desarrollo de habilidades para la vida, inserción laboral y construcción de un proyecto de vida individual.

De acuerdo con el Gobierno de Huixquilucan, también se contempla una preparación para que las adolescentes puedan tener un egreso seguro y responsable, con herramientas que les permitan avanzar hacia una vida adulta autónoma y autosuficiente.

El proyecto contempla atención en las áreas física, emocional, psicológica, educativa, social y jurídica, bajo un modelo especializado y con enfoque de derechos humanos.

Huixquilucan inaugura Centro de Asistencia Social “Santa María”. (Cortesía)

DIF Huixquilucan ofrecerá herramientas para la autosuficiencia

Como parte del modelo de atención, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan desarrolló un programa para fortalecer las habilidades de autosuficiencia de las adolescentes.

Entre las actividades contempladas se encuentran educación financiera, administración del hogar, alimentación saludable, desarrollo de habilidades sociales, resolución pacífica de conflictos, orientación vocacional, formación para el emprendimiento y educación digital.

También se impartirán actividades enfocadas en el desarrollo de competencias laborales y la construcción de un proyecto de vida.

Desde 2017, cuando se creó el Albergue “Renacer” en el Complejo Rosa Mística, cerca de 270 niñas y niños han recibido atención integral. De acuerdo con el DIF Huixquilucan, algunos han regresado con sus familias, mientras que otros han encontrado un nuevo hogar.

¿Qué espacios tiene el Centro de Asistencia Social “Santa María”?

El Centro “Santa María” cuenta con un acceso con recepción y sala de espera para visitantes, autoridades y prestadores de servicios.

El área habitacional está integrada por cuatro salas de alojamiento equipadas y divididas por grupos de edad, con el objetivo de favorecer la convivencia entre las adolescentes.

El inmueble también dispone de:

Cocina y comedor.

Sala de usos comunes para actividades recreativas y talleres.

Espacio para actividades socioemocionales y reuniones grupales.

Área educativa para fortalecer el desempeño académico.

Zona de acondicionamiento físico.

Jardín.

Área administrativa.

Espacios para atención jurídica, trabajo social y psicología.

El centro contará con un equipo integrado por personal médico, psicológico, jurídico, pedagógico y de trabajo social, además de cuidadoras, enfermeras, personal administrativo, de cocina, mantenimiento y vigilancia.

Con la apertura del Centro de Asistencia Social “Santa María”, Huixquilucan amplía su infraestructura de protección para adolescentes y fortalece las acciones encaminadas a garantizar sus derechos, seguridad y oportunidades para construir un proyecto de vida.