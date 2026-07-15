La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que del 15 de julio al 31 de agosto se implementará el Operativo de Verano 2026, una estrategia que contempla el reforzamiento de la vigilancia y los patrullajes en todo el territorio municipal durante el periodo vacacional.

La medida busca salvaguardar a la población mediante una mayor presencia policial en zonas habitacionales, áreas comerciales, centros bancarios, vialidades principales y accesos al municipio.

Romina Contreras Carrasco anuncia vigilancia permanente durante vacaciones

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, explicó que el operativo contará con la participación de todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, quienes realizarán patrullajes las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las acciones estarán respaldadas por el monitoreo permanente de los dos Centros de Mando, desde donde se supervisan las zonas Tradicional, Popular y Residencial del municipio para mantener condiciones de orden y tranquilidad durante la temporada vacacional.

La presencia permanente de los elementos de seguridad pública en las zonas Tradicional, Popular y Residencial son clave para este periodo. Estamos trabajando 24/7 y de manera coordinada con Protección Civil y las distintas corporaciones de atención a emergencias, para ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier reporte. Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan

Operativo reforzará vigilancia en centros comerciales, bancos y zonas habitacionales

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, detalló que los elementos de seguridad realizarán recorridos en puntos con alta afluencia de personas, entre ellos centros comerciales, zonas bancarias, cajeros automáticos, espacios recreativos y vialidades principales.

Además, se incrementará la presencia policial en fraccionamientos y colonias para proteger viviendas durante la ausencia temporal de sus habitantes e inhibir el robo a casa habitación.

En el Operativo de Verano 2026 participan elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Sección Especial de Reacción Operativa (SERO), así como personal del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Unidad de Rescate.

Director de Seguridad Pública de Huixquilucan informa que continuarán más de 20 operativos de seguridad

El director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que además del despliegue especial de verano se mantendrán los más de 20 operativos que diariamente se realizan en el municipio.

Entre ellos destacan Blindaje, Carrusel, Cuentahabiente Seguro, Escudo, Filtro, Huixquilucan Seguro, Mochila Segura, Pasajero Seguro, Presencia y Tecolote, además de los operativos coordinados con las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

El Gobierno municipal de Huixquilucan recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo o reportar emergencias a través de los números del Centro de Mando, la Coordinación Municipal de Protección Civil y mediante la aplicación móvil SayVU, disponible para dispositivos Android e iOS.