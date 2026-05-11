La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que el manejo responsable de las finanzas públicas ha permitido fortalecer la estabilidad económica de Huixquilucan, luego de que la empresa HR Ratings ratificara la evaluación crediticia del municipio en HR AA+ con perspectiva estable.

De acuerdo con el informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Soberana, publicado el pasado 7 de mayo, la calificadora reconoció factores como el bajo nivel de endeudamiento, la elevada recaudación de ingresos propios, la transparencia financiera y las condiciones de gobernanza superior.

Estos resultados han permitido que Huixquilucan mantenga once años consecutivos con evaluaciones positivas y al alza.

Huixquilucan fortalece estabilidad financiera con calificación HR AA+

La ratificación de la calificación obedece al bajo nivel de endeudamiento relativo observado por HR Ratings, así como a la expectativa de que el municipio mantenga un comportamiento financiero positivo durante los próximos años.

A ello se suma una adecuada recaudación de impuestos y el incremento en las participaciones federales recibidas, lo que derivó en un superávit en Balance Primario a Ingresos Totales del 3.3 por ciento.

Este resultado permitió fortalecer la liquidez del municipio y mantener un nulo uso de financiamiento adicional, provocando que la métrica de Deuda Neta a ILD registrara valores negativos.

La alcaldesa señaló que estos resultados son producto de un modelo de disciplina financiera que ha permitido disminuir significativamente la deuda heredada desde 2016, sin afectar la inversión en obra pública ni adquirir nueva deuda.

Asimismo, Romina Contreras resaltó que la calificación HR AA+ con perspectiva estable refleja un adecuado manejo recaudatorio, transparencia financiera y altos niveles de gobernanza en el municipio.

El informe también prevé que el Gobierno de Huixquilucan continúe con un comportamiento positivo en sus ingresos, acompañado de una alta inversión en proyectos de infraestructura pública y sin recurrir a deuda adicional.

Gobernanza y transparencia impulsan finanzas sanas en Huixquilucan

Entre los factores adicionales considerados por HR Ratings destaca la gobernanza, rubro que fue ratificado como superior debido al elevado nivel de transparencia financiera y capacidad recaudatoria del municipio.

La calificadora también señaló que los factores ambiental y social fueron evaluados como promedio, al no identificarse presiones significativas relacionadas con servicios de agua o basura, mientras que la vulnerabilidad a deslaves e inundaciones se mantiene moderada.

Además, se estima que Huixquilucan mantendrá un importante nivel de inversión pública enfocado en mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura municipal.

HR Ratings proyecta que entre 2027 y 2028 el municipio podría regresar a un superávit promedio del 1.0 por ciento, impulsado por el crecimiento sostenido de ingresos propios y recursos federales.

Cabe recordar que en febrero de este año el Gobierno de Huixquilucan recibió el Premio ANAC “Francisco Villareal Torres”, otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes, gracias a la implementación de un modelo de gestión financiera sostenible e innovadora que ha fortalecido su recaudación y calificación crediticia durante la última década.