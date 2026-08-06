Fundación Jorge Vergara consolidó su estrategia de impacto social durante el primer semestre de 2026 al beneficiar a 2 mil 798 personas mediante sus principales programas, enfocados en niñas, niños, adolescentes, sus familias y comunidades.

Con el respaldo de Grupo Omnilife-Chivas, la organización también anunció nuevos proyectos de largo plazo y el inicio de su expansión internacional hacia Colombia y Perú.

Los resultados corresponden a los programas PÁSALA, Semillero Rojiblanco y Sueña Chivas, iniciativas que utilizan el deporte, la educación y el acompañamiento como herramientas para generar oportunidades, fortalecer el tejido social y contribuir al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

El verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en las vidas que somos capaces de transformar. En Fundación Jorge Vergara creemos que el deporte, la educación y el acompañamiento pueden abrir caminos y generar oportunidades para que las nuevas generaciones construyan un mejor futuro. Amaury Vergara, Presidente de Grupo Omnilife-Chivas.

Fundación Jorge Vergara fortalece su impacto con PÁSALA, Semillero Rojiblanco y Sueña Chivas

Durante los primeros seis meses de 2026, la Fundación reforzó su trabajo con organizaciones sociales, impulsó el voluntariado entre colaboradores de Grupo Omnilife-Chivas y avanzó en un modelo de intervención comunitaria que busca desarrollar capacidades dentro de las propias comunidades.

La directora operativa de la Fundación, Ana Karina Vázquez, señaló que cada programa tiene un objetivo específico, pero todos comparten la misión de impulsar el potencial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo.

Entre las principales acciones destacan:

PÁSALA, que trabaja con 205 niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Mezcala y San Pedro, en Poncitlán, Jalisco, utilizando el fútbol para recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia y promover la cultura de paz.

Semillero Rojiblanco, desarrollado junto con Chivas y el Gobierno de Jalisco, brinda acompañamiento a 420 menores de 14 municipios mediante una metodología que combina formación deportiva con herramientas para construir proyectos de vida.

Sueña Chivas, que ha atendido a 2 mil 173 niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, acercándolos a jugadores del Club Deportivo Guadalajara para ofrecerles experiencias de motivación y fortaleza emocional.

Además, la Fundación lanzó la convocatoria Imparables 2026, dirigida a organizaciones sociales de Veracruz, Puebla, Chiapas y Estado de México, para financiar proyectos enfocados en fortalecer la autonomía económica y el desarrollo de habilidades para la vida de mujeres jóvenes.

Fundación Jorge Vergara fortalece su legado con impacto social a más de 2 mil 700 personas. (Cortesía)

Fundación Jorge Vergara proyecta expansión internacional y nuevos proyectos sociales

Como parte de su estrategia para el segundo semestre de 2026, la Fundación ampliará el alcance de sus programas mediante nuevas alianzas y la implementación de proyectos internacionales.

Entre ellos destaca el desarrollo del Museo Jorge Vergara (JOVEM), concebido como un espacio de educación, inspiración y encuentro para las nuevas generaciones, así como la expansión del programa PÁSALA a Soacha, Colombia, y Lima, Perú, donde se prevé beneficiar a más de 200 niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de alta vulnerabilidad.

La estrategia también contempla la colaboración entre Chivas y el Club Sporting Cristal en Perú para replicar un modelo que utiliza el fútbol como herramienta para fortalecer la convivencia, recuperar espacios públicos y promover la cultura de paz.

Con 32 años de trayectoria, la Fundación Jorge Vergara reafirmó su apuesta por un modelo de responsabilidad social centrado en el desarrollo de capacidades, la participación comunitaria y la generación de oportunidades para transformar la vida de miles de personas.