La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, encabezó el inicio de la entrega de la Tarjeta Joven 2026, programa que beneficiará a más de mil 300 jóvenes del municipio con apoyos económicos destinados a fortalecer su desarrollo académico, laboral y social.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, explicó que este programa está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 29 años que actualmente estudian o trabajan, con el objetivo de impulsar su permanencia en las aulas, fortalecer su independencia económica y generar mejores oportunidades de crecimiento.

La juventud de Huixquilucan no está sola, hoy iniciamos la entrega de un respaldo económico que impulsa directamente su independencia y desarrollo. La ‘Tarjeta Joven 2026’ es el reflejo de una administración que cree en el talento de sus estudiantes y jóvenes que están en el sector laboral. Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, dio inicio a la entrega de la Tarjeta Joven 2026, programa que beneficiará a más de mil 300 jóvenes. (cortesía )

Romina Contreras impulsa apoyo económico para jóvenes de Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, detalló que cada beneficiario recibirá un apoyo total de tres mil pesos, recurso que será entregado en dos ministraciones y podrá utilizarse para cubrir gastos escolares, transporte o materiales necesarios para sus actividades académicas y laborales.

Destacó que durante 2026 el Gobierno de Huixquilucan ha entregado más de 27 mil apoyos económicos mediante programas como Tarjeta Familiar, Tarjeta Mamá Soltera, Tarjeta Personas con Discapacidad, Tarjeta Plateada, Becas Municipales y Monedero Electrónico 2026.

Además, señaló que estos resultados son posibles gracias a las finanzas sanas del municipio y a una política social enfocada en atender a los sectores con mayores necesidades.

Tarjeta Joven 2026 fortalece el desarrollo académico y laboral

Por su parte, la directora general de la Juventud, Carla Santana Cuéllar, aseguró que la Tarjeta Joven 2026 representa una inversión directa en el talento de las nuevas generaciones y reconoce el esfuerzo de quienes combinan sus estudios con actividades laborales.

La directora general de la Juventud, Carla Santana Cuéllar, destacó que este apoyo no solo busca aliviar gastos cotidianos, sino brindar herramientas que permitan a las y los jóvenes construir un mejor futuro.

Los beneficiarios pertenecen a diversas comunidades y colonias del municipio, entre ellas Agua Bendita, Agua Blanca, Palo Solo, San Fernando, San Francisco Ayotuxco, San Cristóbal Texcalucan, Zacamulpa, La Magdalena Chichicaspa, Jesús del Monte, El Pedregal, Pirules y Santiago Yancuitlalpan, entre otras.

El Gobierno de Huixquilucan con la entrega de la Tarjeta Joven 2026, reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en el bienestar de la juventud, fortaleciendo las oportunidades educativas, laborales y sociales de las nuevas generaciones.