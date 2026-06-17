La presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, y el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno encabezaron una celebración especial para 152 quinceañeras de Toluca, quienes pudieron festejar uno de los momentos más importantes de sus vidas acompañadas por sus familias y la comunidad.

La jornada estuvo llena de emoción, ya que las jóvenes disfrutaron de maquillaje, peinado, vestidos, música y diversas actividades que hicieron realidad una celebración que muchas habían soñado durante años.

Las festejadas comenzaron con los preparativos desde las primeras horas del día para una celebración que incluyó coronas, sesiones fotográficas y momentos de convivencia con familiares y amigos.

Durante el evento, la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros destacó que las jóvenes contarán siempre con el respaldo del Sistema DIF y aseguró que cada meta alcanzada representa una oportunidad para construir nuevos proyectos de vida.

En su oportunidad, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno afirmó que esta iniciativa busca acompañar a las adolescentes y demostrarles que cuentan con el apoyo de su comunidad, recordándoles que en Toluca, “nunca estarán solas”.

Un total de 152 jóvenes vivieron la experiencia de celebrar sus quince años gracias a una iniciativa impulsada por el DIF Toluca y el Ayuntamiento. (CORTESÍA )

Catedral de Toluca recibe a las 152 festejadas; vals, mariachi y caravana marcaron la celebración

Las jóvenes asistieron junto con sus familias a una ceremonia religiosa celebrada en la Catedral de Toluca.

Durante la misa, el presbítero Antonio Hurtado destacó que es la primera ocasión en que el recinto recibe a un grupo tan numeroso de quinceañeras, quienes participaron en una ceremonia dedicada a la esperanza, la unidad y el fortalecimiento de los valores familiares.

Uno de los momentos más emotivos fue el tradicional vals, interpretado al ritmo de Por fin veo ya la luz, donde familiares y amigos acompañaron a las jóvenes entre aplausos y muestras de afecto.

Posteriormente, las festejadas participaron en una fotografía grupal y recorrieron la ciudad en una caravana integrada por tráileres, vochos y motocicletas.

La celebración concluyó con música en vivo, mariachi y diversas actividades que permitieron a las jóvenes disfrutar una experiencia que quedará en la memoria de sus familias y de la comunidad toluqueña.

Además, la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros y el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno agradecieron la participación de empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y ciudadanos que contribuyeron a la realización del festejo mediante la donación de servicios, alimentos, transporte, logística y apoyos diversos.