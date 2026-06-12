Ricardo Moreno coordinó las acciones de seguridad que mantuvieron el orden durante y después de los festejos de la afición toluqueña, con motivo del triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026.

Además del dispositivo de seguridad, el ayuntamiento coordinó acciones de saneamiento: en cuanto terminó el encuentro, las cuadrillas comenzaron con las labores de limpieza en Plaza de los Mártires y la Glorieta de Paseo Colón.

Toluca festeja el triunfo de la Selección Mexicana con orden, seguridad y calles limpias

Toluca se puso la camiseta y gritó al unísono ¡México! Durante 90 minutos la afición vivió con nerviosismo y entusiasmo cada jugada, ondeó banderas y celebró el debut del Tri con respeto y calma.

El festejo cerró con saldo blanco gracias a la regulada y supervisada venta de alcohol en los alrededores, lo que mantuvo un entorno seguro y familiar para todos los asistentes.

El personal de barrido manual de la Dirección General de Servicios Públicos retiró la basura que dejó la euforia de la afición, dejando los espacios públicos listos para que las familias toluqueñas retomaran sus actividades cotidianas.

El despliegue táctico y la vigilancia permanente de las autoridades permitieron que la población bailara, gozara y regresara a salvo a sus hogares.