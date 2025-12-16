Rocío Pegueros es una figura central en la actual administración de Toluca, pues su trabajo se ha centrado en la atención a sectores vulnerables a través del DIF municipal. Aquí te contamos todo sobre la trayectoria de la presidenta del DIF Toluca.

¿Quién es Rocío Pegueros Velázquez?

Rocío Pegueros Velázquez es la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Toluca, organismo encargado de diseñar e implementar programas de asistencia enfocados en la atención de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad en el municipio de Toluca, Estado de México.

¿Qué edad tiene Rocío Pegueros Velázquez?

No se tiene la información sobre la fecha exacta de Rocío Pegueros, por lo que se desconoce su edad.

¿Rocío Pegueros Velázquez tiene esposo?

Sí, desde hace 29 años está casada con Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca.

¿Qué signo zodiacal es Rocío Pegueros Velázquez?

Al no tenerse la fecha exacta de su nacimiento, se desconoce qué signo zodiacal es Rocío Pegueros.

¿Rocío Pegueros Velázquez tiene hijos?

Sí, de acuerdo con una publicación en sus redes sociales, Rocío Pegueros tiene dos hijos junto a Ricardo Moreno; sin embargo, se desconocen sus nombres y edades.

¿Qué estudió Rocío Pegueros Velázquez?

No se tiene información sobre la vida académica de Rocío Pegueros.

¿En qué ha trabajado Rocío Pegueros Velázquez?

Su trayectoria conocida está vinculada principalmente al ámbito social y de asistencia comunitaria, destacando: