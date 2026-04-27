Con el objetivo de festejar a las infancias de la capital mexiquense, el presidente municipal Ricardo Moreno, junto a la presidenta del DIF Municipal, Rocío Pegueros, encabezaron el “Mundo DIF Toluca”, un evento que reunió a 20 mil personas en la explanada del Mercado Juárez.

Durante la jornada, se realizaron actividades gratuitas para festejar el Día del Niño y de la Niña, impulsando la convivencia social, los valores y fomentando la tradición en un ambiente de sano y de alegría.

Rocío Pegueros encabeza entrega de juguetes a niñas y niños

El “Mundo DIF Toluca” contó con juegos mecánicos donde las niñas y los niños de la demarcación pudieron participar totalmente gratis. Asimismo, se llevó a cabo un concurso de disfraces para las infancias.

Toluca fortalece convivencia social con celebración del Día del Niño y de la Niña (cortesía)

El evento contó con una cartelera bastante amplia de actividades, pues mientras los y las más valientes se subían a los juegos, otros disfrutaron del espectáculo de lucha libre y de los puestos de feria.

Por otra parte, Rocío Pegueros realizó una entrega de juguetes para que cada niña y niño que asistió al evento regresara con un recuerdo del evento. Además, hubo un espacio para fomentar la adopción en Toluca y hacer conciencia sobre el cuidado animal.

Toluca fortalece convivencia social con celebración del Día del Niño y de la Niña (cortesía)

Finalmente, “Mundo DIF Toluca” concluyó con un espectáculo de pirotecnia que permitió el fortalecimiento del tejido social a través de la convivencia y fomentar el bienestar y felicidad de las infancias.

Con este tipo de eventos, el gobierno de Ricardo Moreno se compromete a seguir impulsando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las familias toluqueñas, con el objetivo de mantener un municipio tranquilo, feliz y con oportunidades.