Ricardo Moreno y Nestlé México firmaron un convenio de colaboración para impulsar la inversión productiva, la competitividad y el crecimiento sostenible de la capital mexiquense.

El acuerdo se concretó en el marco de la inauguración de la nueva línea de producción de Maggi en la planta de Toluca, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el alcalde Ricardo Moreno y Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México.

La nueva línea forma parte de un plan de inversión de 455 millones de dólares que la empresa destinará a sus operaciones en el Estado de México.

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Ricardo Moreno destacó que su administración tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que empresas como Nestlé sigan creciendo y creando empleos en la región.

La nueva línea de producción confirma la confianza de la compañía en el municipio, que ofrece ventajas competitivas como una de las zonas industriales más importantes de América Latina, ubicación estratégica, conectividad ferroviaria con mercados nacionales e internacionales, aeropuerto internacional y el Tren Interurbano México-Toluca.

Nestlé invierte en Toluca: nueva línea de producción Maggi y convenio con el municipio. (Cortesía)

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El alcalde subrayó que el municipio trabaja en la rehabilitación de vialidades, la modernización del alumbrado público con más de 25 mil luminarias de última tecnología y diversas acciones de mejoramiento urbano que benefician tanto a la población como al sector productivo.

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez destacó que Nestlé es un pilar de la industria alimentaria en la entidad, con productos como Café, Chocolate Abuelita y las salsas Maggi presentes en millones de hogares mexicanos. La mandataria señaló que la ampliación productiva seguirá generando empleos y oportunidades para familias mexiquenses.

En el evento estuvieron presentes Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México; Javier León, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Nestlé México; y Heidi Navarro, Gerente de la Fábrica Culinarios Toluca.