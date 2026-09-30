El Cabildo de Toluca otorgó el nombramiento de Visitante Distinguido al embajador de la República Libanesa en México, George El Jallad, como reconocimiento a los lazos históricos, culturales y de amistad que unen a ambos pueblos.

Durante la Séptima Sesión Solemne de Cabildo, el alcalde Ricardo Moreno destacó que la presencia del diplomático en la capital mexiquense reafirma una relación construida durante generaciones y permite fortalecer nuevos puentes de cooperación entre Toluca y Líbano.

Ricardo Moreno destaca aportaciones de la comunidad libanesa en Toluca

El presidente municipal señaló que la comunidad libanesa forma parte del tejido social de Toluca y ha contribuido al desarrollo económico, comercial, industrial, artístico y cultural de la ciudad.

Ricardo Moreno recordó que desde 1914 existía en Toluca una Sociedad Fraternal Libanesa y que en 1940 fueron registrados 41 inmigrantes libaneses, muchos de ellos dedicados al comercio y a la fabricación de ropa.

El alcalde destacó que el legado de esta comunidad permanece en distintas expresiones de la vida cotidiana, entre ellas la gastronomía árabe y la devoción a San Charbel. También recordó que en la capital mexiquense existe un espacio dedicado a esta comunidad denominado Parque Líbano.

Toluca reafirma vínculos culturales y de cooperación con Líbano

Al recibir el nombramiento, George El Jallad agradeció a Ricardo Moreno y al gobierno municipal la distinción y la hospitalidad de Toluca, ciudad que, señaló, ocupa un lugar especial en la historia de la comunidad libanesa en México.

El embajador recordó que hace aproximadamente un siglo numerosas familias libanesas llegaron a la capital mexiquense en busca de nuevas oportunidades y que, con esfuerzo y espíritu emprendedor, contribuyeron al desarrollo económico y social de la ciudad.

Durante la ceremonia, Ricardo Moreno también reafirmó la solidaridad de Toluca con el pueblo libanés y destacó la importancia de defender la paz, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias.

El alcalde señaló que la relación entre México y Líbano trasciende los vínculos diplomáticos y representa una relación entre pueblos cuyas historias e identidades se han enriquecido mutuamente.

Con el reconocimiento a George El Jallad, el Gobierno municipal de Toluca reafirmó su compromiso de fortalecer los vínculos culturales, económicos e institucionales con Líbano, además de reconocer las aportaciones de las comunidades que han contribuido a construir una capital mexiquense diversa e incluyente.