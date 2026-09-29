El Alfeñique de Toluca llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro para mostrar una de las tradiciones más representativas de la capital mexiquense, con calaveras y catrinas monumentales, flores de cempasúchil, dulces tradicionales, huaraches toluqueños y el trabajo de las familias artesanas que han preservado esta expresión cultural durante generaciones.

La presentación fue encabezada por el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, quien llevó al Congreso de la Unión una muestra de la creatividad, historia e identidad de la ciudad, ante legisladoras, legisladores, visitantes y representantes de medios de comunicación.

Ricardo Moreno presenta el Alfeñique de Toluca en San Lázaro

El alcalde estuvo acompañado por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, así como por 15 legisladores de Morena, PT y el PVEM, quienes conocieron el trabajo de las familias alfeñiqueras y la riqueza cultural de Toluca.

Previamente, Ricardo Moreno Bastida sostuvo un encuentro con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, quien recibió al alcalde y fungió como anfitrión durante su visita al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Durante el encuentro, Moreno compartió la relevancia histórica, cultural y económica que tiene el Alfeñique para Toluca, así como la importancia de generar espacios para proyectar a nivel nacional el trabajo de las familias artesanas y las tradiciones de la capital del Estado de México.

Toluca presenta su tradición del Alfeñique en el Congreso Federal (Cortesía )

Alfeñique de Toluca es reconocido como patrimonio cultural del Estado de México

Durante la presentación, Ricardo Moreno destacó que llevar el Alfeñique al Congreso de la Unión permite difundir, reconocer y preservar una práctica transmitida de generación en generación, en la que el azúcar se transforma en piezas de arte.

El alcalde señaló que el alfeñique es más que un dulce, pues representa una expresión de creatividad, identidad y arraigo que forma parte de las celebraciones familiares y de las tradiciones con las que se honra la memoria de quienes ya partieron.

También recordó que el Alfeñique de Toluca fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, reconocimiento que fortalece el compromiso de preservar los conocimientos, técnicas y expresiones vinculadas con esta tradición.

Como parte de la presentación, Moreno Bastida entregó un reconocimiento al maestro alfeñiquero Marco Antonio Sóstenes Serafín, por su trayectoria y aportación a la preservación de este legado. El artesano compartió detalles sobre el proceso de elaboración y los conocimientos que las familias toluqueñas han transmitido durante generaciones.

Feria y Festival Cultural Alfeñique Toluca 2026 contempla más de mil 200 actividades

La presencia del Alfeñique en San Lázaro también forma parte de la promoción de la Feria y Festival Cultural Alfeñique Toluca 2026, que contempla más de mil 200 actividades y la participación de 120 artistas locales y nacionales.

La programación incluye música, teatro, literatura, gastronomía, artesanías y cultura popular, además de recorridos por el Panteón General de La Soledad, la tradicional venta de dulce de alfeñique en los Portales del Centro Histórico y el Desfile de Catrinas.

La cartelera musical contempla presentaciones de artistas como Yuri, Caifanes, 31 Minutos, Los Ángeles Azules, Santa Fe Klan, El Trono de México, Liran’ Roll, El Malilla y La Sonora Santanera, entre otros. El cierre está programado con Los Tigres del Norte el próximo 1 de noviembre.

La jornada en San Lázaro incluyó además una degustación de los tradicionales huaraches toluqueños. Con esta presentación, Toluca llevó al Congreso de la Unión una muestra de sus tradiciones y del trabajo de las mujeres y hombres que mantienen vivo el Alfeñique como símbolo de identidad de la ciudad.