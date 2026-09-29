El gobernador Ricardo Moreno anunció que los tradicionales recorridos nocturnos de leyendas en el Panteón de la Soledad regresarán como parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, con actividades programadas durante octubre para acercar a familias y visitantes a las historias y tradiciones de Toluca.

El Gobierno Municipal de Toluca, impulsa estos recorridos como parte de las actividades culturales orientadas a preservar las tradiciones y mantener viva la identidad de las y los toluqueños.

Durante los recorridos, las personas asistentes podrán conocer relatos e historias vinculadas con este camposanto, transmitidas de generación en generación.

Panteón de la Soledad tendrá recorridos nocturnos de leyendas en Toluca (cortesía )

¿Cuándo serán los recorridos de leyendas en Toluca?

La 18ª edición de los recorridos se realizará los días 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 de octubre.

El primer acceso será a las 19:00 horas, mientras que los grupos ingresarán aproximadamente cada 15 minutos, con un máximo de 60 personas por grupo, de acuerdo con el orden de llegada.

Panteón de la Soledad tendrá recorridos nocturnos de leyendas en Toluca (cortesía )

La actividad contará con la participación de integrantes de Grupo Toluca, quienes darán vida a personajes como Vicente Villada, Agustín Millán, la familia Graf y el comandante Juan Nepomuceno.

Recorridos serán gratuitos durante el Festival Alfeñique 2026

El acceso a los recorridos será gratuito. Los boletos se entregarán el mismo día de cada función, antes de comenzar la actividad, con un máximo de mil 200 boletos por fecha.

Las autoridades municipales recomendaron llegar con anticipación y acudir con ropa abrigadora, impermeable o paraguas, además de utilizar calzado cómodo para disfrutar del recorrido.

Panteón de la Soledad tendrá recorridos nocturnos de leyendas en Toluca (cortesía )

Los recorridos forman parte de la programación de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, con la que el Gobierno Municipal busca acercar a las familias y visitantes a las expresiones culturales y tradiciones de la capital mexiquense.