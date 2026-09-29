El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, impulsa la construcción de 10 nuevas techumbres escolares en distintos planteles del municipio, infraestructura que beneficiará a cerca de 8 mil estudiantes y docentes de 10 delegaciones.

Las obras abarcan una superficie de 5 mil 380 metros cuadrados y permitirán que niñas, niños y jóvenes realicen actividades cívicas, culturales y deportivas al aire libre con mayor protección ante el sol y la lluvia.

Los planteles recibieron este apoyo mediante un sorteo realizado durante la conferencia de prensa La Toluqueña, como parte de las acciones para mejorar y dignificar los espacios educativos de la capital mexiquense.

Ricardo Moreno impulsa techumbres para escuelas de Toluca

Actualmente, los trabajos presentan distintos niveles de avance en la colocación de estructuras metálicas y trabes que permitirán instalar láminas de galvateja.

Las obras también incluyen sistemas para la captación de agua de lluvia, recurso que será utilizado para abastecer los servicios sanitarios de los planteles educativos.

Las 10 techumbres forman parte de una proyección de 12 infraestructuras escolares. De ellas, 10 corresponden al programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), mientras que dos adicionales serán realizadas con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

Estas acciones se suman a los ocho arcotechos que ya fueron entregados en la capital del Estado de México.

Estas son las escuelas beneficiadas con nuevas techumbres en Toluca

Entre los planteles beneficiados se encuentra el Jardín de Niños Rosa María Quiroz Camacho, en San Buenaventura; la Escuela Preparatoria Oficial No. 139, en Jicaltepec Autopan, y la Primaria Emiliano Zapata, en San José Guadalupe Otzacatipan.

También están la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en Santiago Tlacotepec; la Secundaria Técnica No. 214 Federalizada Sor Juana Inés de la Cruz, en San Miguel Totoltepec; y la Secundaria Ignacio Ramírez, ubicada en la colonia Universidad.

La lista incluye además la Escuela Primaria Prof. Agripín García Estrada, en Arroyo Vista Hermosa; el Plantel 32 Toluca III del COBAEM, en San Cristóbal Huichochitlán; el CBT No. 1 Emiliano Zapata, en Calixtlahuaca, y el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 64 Gral. Lázaro Cárdenas del Río, en San Mateo Oxtotitlán.

Con estas obras, los espacios destinados al recreo, los actos cívicos y la práctica deportiva contarán con mayor protección ante las condiciones climáticas, mientras que miles de estudiantes dispondrán de infraestructura renovada para sus actividades escolares.