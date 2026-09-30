El Gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, hizo público el Protocolo de Actuación para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, instrumento administrativo de observancia obligatoria para las dependencias locales.

La nueva normativa establece reglas para la atención, prevención y resguardo de quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de causas sociales, con el objetivo de establecer criterios de actuación ante situaciones que puedan representar un riesgo para su libertad o integridad física.

Ricardo Moreno respalda protección de periodistas en Toluca

El alcalde Ricardo Moreno reiteró que las autoridades municipales deberán actuar bajo esquemas de coordinación, debida diligencia y máxima protección cuando se presenten situaciones que puedan poner en riesgo a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El protocolo contempla las disposiciones establecidas en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes estatales vigentes. Su aplicación se basa en principios como legalidad, dignidad humana, igualdad, no discriminación, confidencialidad y no revictimización.

De esta manera, el documento establece un marco de actuación para las dependencias municipales involucradas en la atención de situaciones relacionadas con quienes ejercen actividades periodísticas o de defensa de derechos humanos.

Para garantizar la correcta aplicación de las medidas, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca analizaron previamente los contenidos y lineamientos establecidos en el documento.

El objetivo de esta revisión fue que los elementos conozcan las disposiciones que deberán observar en el campo de trabajo y puedan implementar de manera adecuada las medidas contempladas en el protocolo.

La capacitación y análisis previo forman parte de las acciones para que las nuevas reglas sean aplicadas de acuerdo con los principios establecidos en la normativa municipal.

Protocolo guiará actuación ante protestas y marchas

El Protocolo de Actuación para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos también establece un marco que guiará el proceder de los efectivos municipales durante futuras intervenciones.

Las disposiciones serán consideradas ante protestas, marchas y eventos públicos que se desarrollen en la capital mexiquense, particularmente cuando participen periodistas o personas defensoras de derechos humanos.

Con este instrumento, el Gobierno municipal de Toluca establece lineamientos para la actuación de sus dependencias y cuerpos de seguridad en situaciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de causas sociales.