Cuautitlán Izcalli registra, en lo que va de 2026, el menor número de homicidios dolosos para el periodo de enero a agosto de los últimos nueve años, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los primeros ocho meses de 2026 se contabilizaron 36 homicidios dolosos, frente a los 54 registrados en el mismo periodo de 2025 y los 65 casos reportados en 2024.

Esto representa una disminución de 29 casos respecto a 2024 y de 18 casos frente a 2025.

Cuautitlán Izcalli registra 36 homicidios dolosos de enero a agosto de 2026

De acuerdo con los registros del SESNSP, los homicidios dolosos acumulados de enero a agosto muestran variaciones durante los últimos nueve años. En 2018 se contabilizaron 38 casos, mientras que para 2021 la cifra llegó a 73.

Para el mismo periodo de 2026, Cuautitlán Izcalli registró 36 homicidios dolosos, la cifra más baja de la serie correspondiente a los últimos nueve años.

La comparación permite observar una reducción frente a los registros de años recientes, particularmente respecto de los 65 casos de 2024 y los 54 de 2025.

Además de la reducción en homicidios dolosos, los delitos de alto impacto también presentaron una disminución durante el periodo enero-agosto de 2026.

De acuerdo con la información proporcionada, la incidencia de estos delitos fue 26% menor respecto al mismo periodo de 2024 y 19% menor en comparación con 2025.

Este indicador contempla un conjunto más amplio de delitos, por lo que debe distinguirse de la medición específica de homicidio doloso.

Cuautitlán Izcalli mantiene coordinación entre corporaciones de seguridad

Los resultados señalados por el Gobierno Municipal se atribuyen al trabajo conjunto entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, mediante despliegues en zonas prioritarias y acciones de prevención, atención ciudadana y proximidad social.

Para el Gobierno Municipal, las cifras representan un indicador para dar seguimiento a la incidencia delictiva en Cuautitlán Izcalli y refrendan la importancia de mantener la coordinación institucional, la presencia operativa y el trabajo cercano con las comunidades.

La administración municipal señaló que estos elementos forman parte de las acciones encaminadas a mantener el seguimiento de los indicadores de seguridad en el municipio.