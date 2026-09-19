La senadora con licencia, Andrea Chávez, manifestó que el estado de Chihuahua es la “tierra consentida” de la presidenta Claudia Sheinbaum previo a su visita a la entidad.

A través de un mensaje, Andrea Chávez dijo que esto se demuestra gracias a la “atención, inversión, y mucho amor” que Sheinbaum destina para el estado fronterizo.

“Con atención, inversión, y mucho amor, nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum nos demuestra que Chihuahua es su tierra consentida”. Andrea Chávez

“Amor con amor se paga”: Andrea Chávez alista visita de Sheinbaum a Chihuahua

Andrea Chávez se encuentra alistando la visita de la presidenta Sheinbaum a Chihuahua, la cual tendrá lugar este sábado 19 de septiembre.

La senadora con licencia aseguró que miles de ciudadanos acudirán a recibir a la presidenta nacional, apelando al sentido que ha caracterizado a la 4T: “el amor con amor se paga”.

Chávez reiteró que Chihuahua espera con mucho cariño y agradecimiento la visita de Sheinbaum, la cual tendrá lugar en Ciudad Juárez.

Puntualmente, el evento está convocado para llevarse a cabo la 01:00 p.m. en la Plaza de la Mexicanidad, mejor conocida por los locales como la “X” de Juárez.

“Chihuahua es su tierra consentida”: Andrea Chávez sobre visita de Sheinbaum (@AndreaChavezTre)

A la espera de su reunión con la presidenta, la legisladora compartió una foto junto a ella, mostrando la cercanía que existe entre ambas.

El motivo de la visita de Sheinbaum a Chihuahua es debido a su gira “Honestidad y Resultados”, la cual ocurre tras haber presentado su Segundo Informe de Gobierno.